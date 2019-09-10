الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لضرب الاقتصاد القومي

تحرير:محمد عبد الجليل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

وزير الداخلية

رصد ضباط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية مخططاً لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق؛ لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف المساس بأمن الوطن، والنيل من استقراره.

كشفت المعلومات أبعاد التحرك التى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية

كشفت المعلومات أبعاد التحرك التى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.



توصلت الجهود إلى العانصر الإخوانية المتورطة فى إعداد المخطط وهم (ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد).



عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أمكن ضبط 16 متهما، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، وجوازات سفر وأوراق تنظيمية تحوي خطة تحركهم.



