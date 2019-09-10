رياضة

فايلر: هذا هو الطريق الوحيد للبقاء داخل الأهلي

تحرير:أحمد سيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
فايلر
فايلر
كشف السويسري، رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معادلة البقاء في القلعة الحمراء، وأوضح فايلر في تصريحات لصحيفة «بيلك السويسرية»، اليوم الثلاثاء: «الانتصارات وتحقيق الألقاب مع الفريق هو الطريق الوحيد من أجل البقاء على كرسي المدير الفني للقلعة الحمراء»، وتابع فايلر: «كرة القدم واضحة هنا.. عندما تفوز تبقى في مكانك، إذا خسرت عليك أن تُغادر وبسرعة، من ناحيتي أُفضل هذا، الأمر أوضح وأكثر شفافية من بعض الأندية في سويسرا».
وأشار فايلر: «أريد أن أسيطر على الأمور هنا»، مشيدًا بجمهور الأهلي وأن النادي يملك نحو 60 مليون مشجع في مصر، كما عبر عن حماسته بخوض التجربة مع النادي الأهلي. وأكد فايلر خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك
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معروف- يوسف‎

المقاولون العرب يتعاقد مع معروف يوسف

نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف بشكل رسمي من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتعد صفقة معروف يوسف هي التاسعة بعد التعاقد مع النيجيري كوفري إيبونج، مهاجم أهلي بنغازي الليبي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم؛ وكل من محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.
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الرجاء يفسخ تعاقده مع كوليبالي.. وأزمة مع كارتيرون

أعلن نادي الرجاء البيضاوي عن فسخ تعاقده مع المالي الدولي ساليف كوليبالي مدافع الفريق، وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي الرجاء واللاعب المالي ساليف كوليبالي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بينهما في إطار حبي بالتراضي".. وأضاف البيان "نادي الرجاء يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي". كانت تقارير مغربية قد أوضحت أن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشكلات داخل الجهاز الفني للفريق الأخضر، إذ إن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحيله.
الجونة

شبح الرباط الصليبي يضرب لاعبي الجونة

أصبح الرباط الصليبي شبحًا يضرب لاعبي فريق الجونة بشكل مستمر، بعدما تعرض إسلام رشدي للإصابة فى مباراة الجونة والمقاصة الودية التى أقيمت السبت الماضي، ليغادر الملعب لعدم قدرته على استكمال المباراة، بعدها خضع للأشعة التي حملت صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الساحلي، بعد ثبوت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، لينضم رشدي إلى زملائه في الفريق الذين تعرضوا لنفس الإصابة.. البداية كانت مع إعلان نادي الجونة إصابة لاعبه الشاب محمود شبراوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في القدم اليسرى، بعد خضوعه لفحوصات طبية في الثالث من شهر أكتوبر 2018.
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فايلر-سيد-عبد-الحفيظ

جلسة بين فايلر وعبدالحفيظ ومشاركة محمد الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.
سيد عبد الحفيظ

«رحيل أزارو ورسالة للجنايني».. عبد الحفيظ يتحدث

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مهاجمه المغربي وليد أزارو، بعدما تعرض أخيرا لهجوم لاذع من جانب جماهير الفريق، وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحات لقناة المارد الأحمر، إن الدولي المغربي صاحب الـ24 عامًا، مستمر ولا توجد نية لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن نادي القرن الإفريقي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن الأهلي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا".
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رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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