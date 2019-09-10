فايلر: هذا هو الطريق الوحيد للبقاء داخل الأهلي

تحرير:أحمد سيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

فايلر

كشف السويسري، رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معادلة البقاء في القلعة الحمراء، وأوضح فايلر في تصريحات لصحيفة «بيلك السويسرية»، اليوم الثلاثاء: «الانتصارات وتحقيق الألقاب مع الفريق هو الطريق الوحيد من أجل البقاء على كرسي المدير الفني للقلعة الحمراء»، وتابع فايلر: «كرة القدم واضحة هنا.. عندما تفوز تبقى في مكانك، إذا خسرت عليك أن تُغادر وبسرعة، من ناحيتي أُفضل هذا، الأمر أوضح وأكثر شفافية من بعض الأندية في سويسرا».

وأشار فايلر: «أريد أن أسيطر على الأمور هنا»، مشيدًا بجمهور الأهلي وأن النادي يملك نحو 60 مليون مشجع في مصر، كما عبر عن حماسته بخوض التجربة مع النادي الأهلي. وأكد فايلر خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك

وأشار فايلر: «أريد أن أسيطر على الأمور هنا»، مشيدًا بجمهور الأهلي وأن النادي يملك نحو 60 مليون مشجع في مصر، كما عبر عن حماسته بخوض التجربة مع النادي الأهلي.



وأكد فايلر خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وتابع فايلر: «حين تأتي فرصة لتدريب فريق عظيم مثل الأهلي، لا أتردد، ولذلك قررت القدوم إلى إفريقيا من أجل التدريب، ولديّ معلومات كثيرة جيدة ستساعدني في عملي مع الأهلي، شاهدت مباريات عديدة للفريق".



واستكمل: «كمدرب أعرف جيدا كيف يكون الضغط، وهذا يدفعني للعمل وعليّ التركيز في ذلك، وأسلوب اللعب يعتمد على جودة اللاعبين وليس المدير الفني، عليّ أولا التعرف على قدرات جميع اللاعبين ثم سنحدد أسلوب اللعب».



