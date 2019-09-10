التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

التعليم: تعتبر التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلاب على مدار العام الدراسي ويعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".

كما شمل القرار على مواد دراسية للصف الثاني الثانوي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الرياضية". كما تضمن القرار على مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع