هل يدفع السوريون ثمن هزيمة حزب أردوغان السياسية؟

بدا من الواضح أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سواء مع اللاجئين السوريين أو الأكراد، قد تكون مرتبطة بمصاعب وأزمات داخلية يواجهها حزبه في تركيا
لم يعد النهج الذي يسير فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن التعامل مع الأكراد على الحدود السورية، بالأمر غير المبرر خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع انهيار أوضاع اللاجئين السوريين في بلاده على مدى الأشهر الثلاث الماضية، والذين تعرضوا للتهجير من بعض المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول..
التفسير الأوضح لسياسة الرئيس التركي هي أنه يعتزم الزج باللاجئين السوريين في مثل هذه الأزمة التي دخلتها تركيا بأوامر أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية.
وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على تغير سياسة تركيا مع اللاجئين، والذين رحبت بالملايين منهم على مدار ثماني سنوات، حيث بدأت خطط ممنهجة لإجبار الآلاف على مغادرة مدنها الرئيسية في الأسابيع الأخيرة ونقل العديد منهم إلى حدودها مع سوريا في حافلات بيضاء وسيارات للشرطة.
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وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على تغير سياسة تركيا مع اللاجئين، والذين رحبت بالملايين منهم على مدار ثماني سنوات، حيث بدأت خطط ممنهجة لإجبار الآلاف على مغادرة مدنها الرئيسية في الأسابيع الأخيرة ونقل العديد منهم إلى حدودها مع سوريا في حافلات بيضاء وسيارات للشرطة.
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وأشارت إلى أن الرئيس التركي يحاول الدفع في اتجاه بحل قد يظهر أنه جذري لإعادة توطين اللاجئين في مجموعة من الأراضي السورية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأكراد، وحال لم يحدث ذلك، فهو يهدد بإرسال طوفان من المهاجرين السوريين إلى أوروبا، في محاولة لممارسة نوعًا من الضغط السياسي على المستوى الدولي.
وطالب أردوغان منذ فترة طويلة بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود التركية مع سوريا لمنع القوات الكردية، التي يعتبرها تهديدًا أمنيًا، لكنه أعاد صياغة فكرة المنطقة كملجأ للسوريين الفارين من الحرب، خاصة بعد أن زاد الاستياء ضد السوريين في تركيا، بالتزامن مع فرار مئات الآلاف من اللاجئين إلى الحدود التركية.
وقال أردوغان لقادة حزب العدالة والتنمية في أنقرة: "هدفنا هو توطين قضية مليون شقيق وشقيقة على الأقل في بلدنا بهذه المنطقة الآمنة.. إذا لزم الأمر، وبدعم من أصدقائنا، يمكننا بناء مدن جديدة هناك وجعلها صالحة لإخواننا السوريين."
ولم توافق أي من القوى الأخرى المشاركة في الحرب في سوريا كليًا على الفكرة، لكن أردوغان طالب بالوصول الفوري إلى تلك الأراضي أو التهديد بأن يأخذها بنفسه، مشيرًا إلى أنه "سيفتح البوابات" أمام أعداد كبيرة من اللاجئين للتوجه إلى أوروبا كما فعلوا في عام 2015، وهو ما استدعى منح الاتحاد الأوروبي تركيا حوالي 6.7 مليار دولار خلال ذلك العام للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين، غير أن تركيا، التي وفرت الملاذ إلى 3.6 مليون سوري، تقول الآن إن مشكلة المهاجرين تتزايد باستمرار.
وقال أردوغان خلال الأيام القليلة الماضية: "إذا لم تكن هناك منطقة آمنة، فلا يمكننا التغلب على تلك المشكلة".
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واعتبر العديد من الخبراء أن تصريحات أردوغان كانت بمثابة تهديد واضح للمجتمع الدولي، إذ يطالب الرئيس التركي الولايات المتحدة بالموافقة والاتحاد الأوروبي بالضغط في هذا الاتجاه الذي يخدم مصالحه.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن السوريين أداروا أنظارهم إلى أوروبا مرة أخرى، حيث أبلغ مسؤولو اللاجئين الأتراك والدوليين عن زيادة في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون العبور بالقارب إلى أوروبا من تركيا، وكثير منهم سوريون يغادرون إسطنبول منذ الحملة الشرسة للشرطة، كما وصل أكثر من 500 لاجئ على متن قارب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية قبل أسبوع.
وأرجعت نيويورك تايمز هذا التغير في سياسة الرئيس التركي، إلى معاناة حزبه من هزيمة مذلة في انتخابات بلدية إسطنبول في يونيو، بالإضافة إلى حالة الركود العميق، التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مما أدى إلى إثارة المشاعر المعادية لسوريا بين الأتراك.
ويقوم المسؤولون الأتراك في الوقت الحالي باتخاذ إجراءات صارمة ضد السوريين الذين يعملون بشكل غير قانوني أو بدون أوراق إقامة، وذلك عبر فرض غرامة على أصحاب العمل وإجبار المصانع وورش العمل على الإغلاق.