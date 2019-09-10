سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل يدفع السوريون ثمن هزيمة حزب أردوغان السياسية؟

بدا من الواضح أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سواء مع اللاجئين السوريين أو الأكراد، قد تكون مرتبطة بمصاعب وأزمات داخلية يواجهها حزبه في تركيا
تحرير:محمود نبيل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
لم يعد النهج الذي يسير فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن التعامل مع الأكراد على الحدود السورية، بالأمر غير المبرر خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع انهيار أوضاع اللاجئين السوريين في بلاده على مدى الأشهر الثلاث الماضية، والذين تعرضوا للتهجير من بعض المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول.. التفسير الأوضح لسياسة الرئيس التركي هي أنه يعتزم الزج باللاجئين السوريين في مثل هذه الأزمة التي دخلتها تركيا بأوامر أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية.
وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على تغير سياسة تركيا مع اللاجئين، والذين رحبت بالملايين منهم على مدار ثماني سنوات، حيث بدأت خطط ممنهجة لإجبار الآلاف على مغادرة مدنها الرئيسية في الأسابيع الأخيرة ونقل العديد منهم إلى حدودها مع سوريا في حافلات بيضاء وسيارات للشرطة. تركيا تأمر باعتقال 53 مدنيًا
اقرأ المزيد
نتنياهو

لحظة هروب نتنياهو من مؤتمر انتخابي بعد إطلاق صواريخ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، إلى أحد الملاجئ، بعدما دوت صافرات الإنذار عالية بأرجاء المستوطنة أثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، وأوضحت قناة 13 العبرية، التي نشرت الفيديو عبر صفحتها على "تويتر"، إن القصف تزامن مع إلقاء نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، مشيرة إلى أن القبة الصاروخية اعترضت عدد من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، فاضطر لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا، بحسب روسيا اليوم.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

بعد تقليص الالتزامات النووية للمرة الثالثة.. إيران إلى أين؟

بين العقوبات والتصعيد، أصبح الاتفاق النووي الإيراني في حالة لا يحسد عليها، خصوصا بعد إعلان طهران الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية يوم السبت، ردا على فرض عقوبات أمريكية مستمرة آخرها على شركات وسفن وأفراد إيرانيين. إيران أقبلت على "خدش الاتفاق" النووي للمرة الثالثة، بعد أن رفضت عرضًا بقرضٍ قيمته 15 مليار دولار من الدول الأوروبية، بهدف حماية اقتصادها من العقوبات، وهو ما وضعها في قلب مصير غير واضح بالنسبة للبعض، ومن ناحية أخرى ظهرت إيران في موقف قوي ردا على تصعيد إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نظر البعض الآخر.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

بريطانيا تهاجم إيران بسبب ناقلة النفط وتستدعي سفيرها

اعتبرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إيران تمثل خرقًا غير مقبول للقانون الدولي، مؤكدة أنها ستثير الموضوع في الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن إيران أخلت بالتعهد الذي قدمته بعدم توجه ناقلة النفط إلى سوريا، معلنة "استدعاء السفير الإيراني للتنديد بالأفعال الإيرانية". واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.
اقرأ المزيد من الأخبار
أردوغان وبوتين

بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
أكرم-إمام-أوغلو

جاهل وسندمرك.. وزير الداخلية التركي يهدد قاهر أردوغان

"التدمير" لغة غير قانونية لجأ لها وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، لتهديد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وعضو الحزب الجمهوري المعارض لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكشفت نبرة الوزير عن ضغائن في نفسه تجاه، الرجل الذي تحدى أردوغان وحزبه الحكم، ونجح في انتزاع المدينة التركية الأهم من قبضتهم، وقال صويلو، خلال تصريحات أطلقها من مدينة بورصة بشمال شرق تركيا، اليوم الثلاثاء، بأن علمية إقالة رؤساء 3 بلديات "تتفق مع القانون"،
أردوغان وبوتين 1

كيف بدأ تفكير تركيا بشراء Su-57 الروسية؟

في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت عمليات مكثفة لبحث التعاون العسكري والتقني بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي قد يكون بداية التوصل إلى صيغة سياسية لمزيد من التطوير في المعدات العسكرية. وفي طريق العودة إلى أنقرة، سُئل أردوغان عما إذا كانت تركيا مهتمة بالطائرات الروسية، وحينها أكد أنه لم يذهب إلى موسكو للحصول على لا شيء، في إشارة إلى أن اهتمام أنقرة بمثل هذا النوع من الصفقات هو أمر وارد بل ومحبذ بالنسبة للرئيس التركي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org