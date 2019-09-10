صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دراسة: بكتيريا الأمعاء تساعد في محاربة السرطان

الخضراوات الورقية من أفضل ما يمكن أن تتناوله؛ لأنها تحتوي على نسبة معقولة من الألياف الغذائية التي تضمن لك عملية هضم صحية، على سبيل المثال الخس والسبانج والكرنب
تحرير:إسراء سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
بكتيريا الأمعاء
بكتيريا الأمعاء
يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، ولكن بعضها أكثر تأثرًا من الآخر. وعلى سبيل المثال، الجهاز الهضمي يعمل بفاعلية كبيرة في هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية المهمة، لكن عند التعرض لبعض المشكلات الصحية، مثل عسر الهضم، يحدث خلل كبير به ولا يستطيع القيام بوظائفه الطبيعية، وتظهر أعراض ذلك متمثلة في التشنجات والغازات. وآخر ما جاءت به الدراسات أن التعزيز من البكتيريا في القناة الهضمية يساعد في محاربة السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
هل تعتقد أن تناول برشامة تحتوي على "بروبيوتيك" -متممات غذائية من البكتيريا الحية- تساعد في تحطيم السرطان المميت؟ تعد هذه هي الأمنية التي يسعى إليها العلماء؛ للحفاظ على الصحة العامة للجهاز الهمضي لجميع الأشخاص، وفقًا للمبادئ التوجيهية التابعة للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض من الأدلة المهمة التي تلقي
اقرأ المزيد
فوائد-القيلولة-في-وقت-الظهيرة

الحصول على غفوة مرتان في الأسبوع يقلل من مرض القلب

من الأشياء الهامة في حياتنا الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد يوم عمل طويل، إذ ينصح العلماء بثمانية ساعات من النوم المتواصل، لكي تكون قادرًا على إنجاز أعمالك في اليوم التالي، على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات إن قلة النوم ترتبط بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وبناء على ذلك، ليس النوم المتواصل ما يحتاجه الجسم، ولكن ينصح أيضًا بأخذ قيلولة بعد الظهر، حيث أثبت العلماء إنها تحمي الجسم من الأمراض وخاصة أمراض القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
امراض-الخريف-التي-تصيب-طفلك

استعدي للخريف بحماية طفلك من الأمراض الشائعة

المدارس على الأبواب كما أن التقلبات الجوية أصبحت واضحة بشكل كبير منذ أيام بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 23 سبتمبر، ومن المعروف أن الكثير من الأمراض تنتشر خلال تغير الفصول، وبعضها يتفاقم ويكون معديا للغاية. يتميز فصل الخريف بالطقس الدافئ نهارا والبارد بشكل معتدل ليلا، ونظرا لفرق درجات الحرارة يوميا، فهناك بعض الأمراض التي يكون طفلك عرضة لها خلال فصل الخريف، وسيكون عليك التعرف عليها جيدا لحمايته، وذلك وفقا لما ذكره موقع Dr Lal PathLabs.
طقطقة-الرقبة

دراسة: طقطقة الرقبة قد تسبب السكتة الدماغية

عند جلوسك طويلا، قد تحتاج إلى طقطقة الرقبة من أجل الشعور بالمرونة بعد اتخاذك موضعا واحدا لفترة طويلة، ولكن المفاجأة أن تلك العادة أو هذا التصرف ينتج عنه مشكلات صحية قد تؤدي إلى الموت، على الرغم أنه يخفف من توترك. هناك بعض الحالات التي أصيبت بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة بشكل مستمر، فالصوت الذي يصدر من عنقك ينتج عن امتداد طفيف يؤدي إلى فصل مؤقت في سطح المفصل ويُكون فقاعة هوائية، ونتيجة لذلك فأنت عرضة لخطر تمزق صغير في البطانة الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تشكل جلطات دموية، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org