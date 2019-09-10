دراسة: بكتيريا الأمعاء تساعد في محاربة السرطان

الخضراوات الورقية من أفضل ما يمكن أن تتناوله؛ لأنها تحتوي على نسبة معقولة من الألياف الغذائية التي تضمن لك عملية هضم صحية، على سبيل المثال الخس والسبانج والكرنب

تحرير:إسراء سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

بكتيريا الأمعاء

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، ولكن بعضها أكثر تأثرًا من الآخر. وعلى سبيل المثال، الجهاز الهضمي يعمل بفاعلية كبيرة في هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية المهمة، لكن عند التعرض لبعض المشكلات الصحية، مثل عسر الهضم، يحدث خلل كبير به ولا يستطيع القيام بوظائفه الطبيعية، وتظهر أعراض ذلك متمثلة في التشنجات والغازات. وآخر ما جاءت به الدراسات أن التعزيز من البكتيريا في القناة الهضمية يساعد في محاربة السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".

هل تعتقد أن تناول برشامة تحتوي على "بروبيوتيك" -متممات غذائية من البكتيريا الحية- تساعد في تحطيم السرطان المميت؟ تعد هذه هي الأمنية التي يسعى إليها العلماء؛ للحفاظ على الصحة العامة للجهاز الهمضي لجميع الأشخاص، وفقًا للمبادئ التوجيهية التابعة للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض من الأدلة المهمة التي تلقي