دراسة: بكتيريا الأمعاء تساعد في محاربة السرطان

الخضراوات الورقية من أفضل ما يمكن أن تتناوله؛ لأنها تحتوي على نسبة معقولة من الألياف الغذائية التي تضمن لك عملية هضم صحية، على سبيل المثال الخس والسبانج والكرنب
يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، ولكن بعضها أكثر تأثرًا من الآخر.
وعلى سبيل المثال، الجهاز الهضمي يعمل بفاعلية كبيرة في هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية المهمة، لكن عند التعرض لبعض المشكلات الصحية، مثل عسر الهضم، يحدث خلل كبير به ولا يستطيع القيام بوظائفه الطبيعية، وتظهر أعراض ذلك متمثلة في التشنجات والغازات.
وآخر ما جاءت به الدراسات أن التعزيز من البكتيريا في القناة الهضمية يساعد في محاربة السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
هل تعتقد أن تناول برشامة تحتوي على "بروبيوتيك" -متممات غذائية من البكتيريا الحية- تساعد في تحطيم السرطان المميت؟ تعد هذه هي الأمنية التي يسعى إليها العلماء؛ للحفاظ على الصحة العامة للجهاز الهمضي لجميع الأشخاص، وفقًا للمبادئ التوجيهية التابعة للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض من الأدلة المهمة التي تلقي
هل تعتقد أن تناول برشامة تحتوي على "بروبيوتيك" -متممات غذائية من البكتيريا الحية- تساعد في تحطيم السرطان المميت؟ تعد هذه هي الأمنية التي يسعى إليها العلماء؛ للحفاظ على الصحة العامة للجهاز الهمضي لجميع الأشخاص، وفقًا للمبادئ التوجيهية التابعة للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض من الأدلة المهمة التي تلقي الضوء على أن بروبيوتيك يساعد بشكل كبير في الوقاية من الإسهال، وربما يقلل من حدة أعراض متلازمة القولون العصبي، كما توجد بعض الأقوال الطبية، بأنه يساعد في معالجة الأكزيما.
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ومع ذلك فقد وضحت الكثير من المعلومات العلمية، أن وجود مجموعة متنوعة من الميكروبات في أمعائنا، مصدرها الطعام، يشجع الجهاز المناعي على العمل بشكل أكثر فاعلية، ووفقًا لبحث جديد، فإن الميكروبات النافعة التي توجد في المعدة يمكن الاستفادة منها في معالجة السرطان، وللتأكد بشكل عملي قام العلماء باختيار سلالة بروبيوتيك من البكتيريا في 120 مريضا يعاني من سرطان الثدي، إضافة إلى سرطان الرئة وسرطان البروستاتا والمثانة والكلى، وجد العلماء بكتيريا في القولون وفي أطعمة مثل الجبنة والزيتون، ومن خلال النتائج قال العلماء إنهم وجدوا نوعا من البكتيريا يسمى "E. gallinarum" ويعرف أيضًا بـالمعوية الدجاجية، يحفز من الجهاز المناعي في مهاجمته للأورام السرطانية.
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ومن خلال الأبحاث والدراسات قام العلماء بعمل دواء من نماذج للبكتيريا الصحية الموجودة في القناة الهضمية يسمى "MRx0518 "، صُمم ليستخدم بجانب المعالجة لمكافحة السرطان تسمى العلاج المناعي، تساعد المرضى على أن يتعرف الجهاز المناعي على الخلايا السرطانية والقيام بتحطيمها على الفور، اُتخذ هذا النهج منذ عدة عقود؛ لإثبات كيف يمكن التعامل مع الجهاز المناعي دون التسبب فى أذى للمرضى، كما سجل العلاج المناعي نجاحًا كبيرا في علاج أنواع من السرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان الكلى وسرطان المثانة.
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يجب الحفاظ على الصحة العامة للجهاز الهضمي، من خلال تناول أطعمة تسهل من حركة الأمعاء وتمنع الإصابة بالانتفاخ والغازات، على سبيل المثال زيت جوز الهند يحتوي على أحماض دهنية تحسن بشكل كبير من عملية الهضم والجهاز المناعي والطاقة، كما أن سمك السلمون يتميز بأنه مضاد جيد للالتهابات، وغذاء صحي للأمعاء، وبالنسبة للمخللات فهي تحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، تلعب دورا كبيرا في التخلص من السموم الموجودة في الجسم.
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كما أن بذور الشيا خيار جيد، إذا كنت ترغب في مضادات قوية للأكسدة تعمل على معالجة الالتهابات والتقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى تنظيم الأمعاء، كما أن الخضراوات الورقية من أفضل ما يمكن أن تتناوله؛ لأنها تحتوي على نسبة معقولة من الألياف الغذائية التي تضمن لك عملية هضم صحية.
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