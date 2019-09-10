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هل يصبح «ليبرمان» كلمة السر في استمرار حكم نتنياهو؟

إذا أثبتت الاستطلاعات صوابها، فإن ليبرمان، سيضاعف تمثيله البرلماني، وسيكون بإمكانه جعل رئيس الوزراء يستمر في منصبه، أو إنهاء عصر نتنياهو بعد أكثر من عقد في الحكم
تحرير:أحمد سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
ليبرمان ونتنياهو
ليبرمان ونتنياهو
يبدو أن بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه رئيسا لوزراء إسرائيل، يعتمد على دعم حليف سابق انقلب عليه الآن، وهو وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، المتحدث الفظ، والسياسي المتشدد، الذي لعب دورا رئيسيا في صعود نتنياهو إلى السلطة في عام 1996، ويبدو أن ليبرمان في طريقه أن يصبح الكارت الرابح في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر لها 17 سبتمبر الجاري، وهذا هو سبب قلق رئيس الوزراء، ففي مايو الماضي، تسبب ليبرمان في إعادة الانتخابات، بعد أن رفض دعوة نتنياهو للانضمام إلى ائتلافه الحكومي، بسبب الخلاف حول مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
وترى شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أنه لا يبدو أن الوضع السياسي لرئيس الوزراء، قد أصبح أفضل منذ ذلك الحين، حيث قال ليبرمان في 7 سبتمبر: "المتشددون يجرون البلاد للخلف بكل الطرق". وأظهرت استطلاعات الرأي أن موقف ليبرمان المتشدد ضد الامتيازات الكاسحة لليهود المتشددين كان له صدى لدى بين الناخبين في اليسار واليمين
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نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
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بريطانيا تهاجم إيران بسبب ناقلة النفط وتستدعي سفيرها

اعتبرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إيران تمثل خرقًا غير مقبول للقانون الدولي، مؤكدة أنها ستثير الموضوع في الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن إيران أخلت بالتعهد الذي قدمته بعدم توجه ناقلة النفط إلى سوريا، معلنة "استدعاء السفير الإيراني للتنديد بالأفعال الإيرانية". واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.
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أردوغان يستبعد تحمل بلاده مهاجرين جدد من سوريا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، تحمل بلاده موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن. واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: إن "أمريكا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق.
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باكستان تحذر من إبادة جماعية بكشمير على يد الهند

حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من حدوث إبادة جماعية في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والمحتل عسكريا من قبل الهند. وقال قرشي بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: إنه "لا يرى أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند، مطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك. وزادت حدة التوتر بين الجانبين الهندي والباكستاني، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس الماضي،
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إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
نتنياهو

نتنياهو يتولى 4 حقائب وزارية في حكومة إسرائيل

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية، الكنيست رسميا، بأن نتنياهو نفسه سيحتل هذا المنصب بدلًا من تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى 4 حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات. قرار نتنياهو أثار تساؤلات عديدة في المجتمع الإسرائيلي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.
لبنان-واسرائيل (4)

اختراقات وترقب.. آخر التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي

ساعات قليلة مرت على الاشتباكات التي وقعت بالأمس، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم سيطرة حالة من "الهدوء الحذر" بين الطرفين، إلا ان جيش الاحتلال واصل عملياته الاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، إذ أطلق منطادا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، في الوقت الذي استأنفت فيه طائر الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار التحليق في سماءه، حيث اعتاد طيران الاحتلال اختراق الأجواء اللبنانية بمثل هذه الطائرات، لكنها توقفت عن إرسالها لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي نفذه جيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا تعلق على قصف لبنان بـ100 قذيفة: ندعم إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن على حزب الله وقف "أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه"، بحسب "العربية". واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية. وجددت الوزارة "دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها"، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب. وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها.
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