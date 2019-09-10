هل يصبح «ليبرمان» كلمة السر في استمرار حكم نتنياهو؟

إذا أثبتت الاستطلاعات صوابها، فإن ليبرمان، سيضاعف تمثيله البرلماني، وسيكون بإمكانه جعل رئيس الوزراء يستمر في منصبه، أو إنهاء عصر نتنياهو بعد أكثر من عقد في الحكم
يبدو أن بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه رئيسا لوزراء إسرائيل، يعتمد على دعم حليف سابق انقلب عليه الآن، وهو وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، المتحدث الفظ، والسياسي المتشدد، الذي لعب دورا رئيسيا في صعود نتنياهو إلى السلطة في عام 1996، ويبدو أن ليبرمان في طريقه أن يصبح الكارت الرابح في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر لها 17 سبتمبر الجاري، وهذا هو سبب قلق رئيس الوزراء، ففي مايو الماضي، تسبب ليبرمان في إعادة الانتخابات، بعد أن رفض دعوة نتنياهو للانضمام إلى ائتلافه الحكومي، بسبب الخلاف حول مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
وترى شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أنه لا يبدو أن الوضع السياسي لرئيس الوزراء، قد أصبح أفضل منذ ذلك الحين، حيث قال ليبرمان في 7 سبتمبر: "المتشددون يجرون البلاد للخلف بكل الطرق".
وأظهرت استطلاعات الرأي أن موقف ليبرمان المتشدد ضد الامتيازات الكاسحة لليهود المتشددين كان له صدى لدى بين الناخبين في اليسار واليمين
وترى شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أنه لا يبدو أن الوضع السياسي لرئيس الوزراء، قد أصبح أفضل منذ ذلك الحين، حيث قال ليبرمان في 7 سبتمبر: "المتشددون يجرون البلاد للخلف بكل الطرق".
وأظهرت استطلاعات الرأي أن موقف ليبرمان المتشدد ضد الامتيازات الكاسحة لليهود المتشددين كان له صدى لدى بين الناخبين في اليسار واليمين في البلد الذي تعد الخدمة العسكرية فيه إجبارية.
وإذا أثبتت الاستطلاعات صوابها، فإن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان، سيضاعف تمثيله البرلماني، ويمنحه سلطة تتويج رئيس الوزراء مرة أخرى، أو إرسال إسرائيل إلى عصر ما بعد نتنياهو بعد أكثر من عقد في الحكم.
وقال آشلي بيري وهو مستشار سياسي: "في الوقت الحالي، وفقا لاستطلاعات الرأي، لا تتمتع أي كتلة بأغلبية"، في إشارة إلى التجمعات اليمينية واليسارية في البرلمان، وأضاف: "وهكذا يصبح ليبرمان الكارت الرابح إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة".
تعد مشاكل نتنياهو القانونية، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال، هي سبب رئيسي في جعله راغبا بشدة في البقاء لفترة خامسة في السلطة.
حيث حاول رئيس الوزراء التركيز على خطورة موقفه القانوني، وذلك في محاولة لإقناع الناخبين القوميين، بالتصويت لصالح حزب الليكود.
بيبي، كما يعرف نتنياهو على نطاق واسع، استحضر علاقاته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليشير إلى أن سنواته الثلاثة عشر في السلطة تجعله أفضل مرشح لتمثيل مصالح إسرائيل على الساحة الدولية.
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في الوقت نفسه، كان ليبرمان، الذي لديه تطلعات لتولي منصب رئيس الوزراء هو الآخر، أحد أكثر السياسيين إثارة للجدل في إسرائيل خلال العقدين الماضيين.
وفشلت حملته في إجبار المواطنين العرب الإسرائيليين على أداء يمين الولاء، واقترح استبدال الأراضي التي تبنى عليها المجتمعات العربية الإسرائيلية، بأراضي الضفة الغربية التي يسكنها مستوطنون مثله.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ليبرمان الذي كان يشغل في السابق منصب وزير خارجية الاحتلال، لم يخف وجهات نظره المتشددة، وقال إنه يجب إعدام المشرعين العرب الإسرائيليين الذين اجتمعوا مع قادة حماس في قطاع غزة.
ولد ليبرمان البالغ من العمر 61 عاما، في مولدوفا ويتحدث بلهجة روسية، وكان يحلم في الماضي بالعمل في الأدب أو صناعة السينما، ولكن بعد انتقاله إلى إسرائيل، أصبح ناشطا سياسيا خلال الدراسة الجامعية، وتلقى عرضا بالعمل مع نتنياهو عندما التحق بالسياسة في أواخر الثمانينيات.
لقد أثمر رهانه على السياسي الشاب، وعينه نتنياهو في منصب مدير مكتب رئيس الوزراء بعد انتخابه عام 1996، إلا أن الرجلين اختلفا بسبب نهج نتنياهو مع الفلسطينيين، واستقال ليبرمان من حزب "الليكود" لتشكيل حزب "إسرائيل بيتنا" في عام 1999، ومنذ ذلك خاضا العديد من المعارك ضد بعضهما البعض.
على الرغم من أن ليبرمان يتمتع بسمعة طيبة في دولة الاحتلال باعتباره قوميا متطرفا، إلا أنه لا يحمل أيديولوجية معينة، حيث أن توجهاته القومية مدفوعة بالمخاوف الأمنية، بدلا من الاقتناع الديني بأن الله وعد اليهود بكل أرض إسرائيل في التوراة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم مستقبلية.
وقالت تامار هيرمان مديرة مركز جوتمان للرأي العام والسياسة التابع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يُنظر إليه على أنه براجماتي للغاية، لدرجة أنه إذا دعا الوضع إلى تقديم تنازلات بعيدة المدى، طالما أنه يمكن أن يضمن الأمن، فليس لديه أي شعور بالندم أو الالتزام بأرض الضفة الغربية".
وتمتد براجماتية ليبرمان، التي يصفها البعض بالانتهازية، إلى الخلاف الديني العلماني في دولة الاحتلال، حيث دخل وزير الدفاع السابق، صاحب التوجهات العلمانية، في تحالفات مع أحزاب متشددة، لكنه في هذه الانتخابات رفع شعارات ضدهم.
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لقد حظت حملته بدعم هائل داخل دائرته الانتخابية، التي تضم بشكل أساسي للمهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق، الذين شكك الحاخامات اليهود المتطرفين الذين يسيطرون على قضايا الدين والدولة، في تدينهم.
ونقلت "بلومبرج" عن تامار هيرمان قولها: "كانت الشريحة العلمانية في المجتمع الإسرائيلي، والتي تشكل حوالي 43? من الناخبين، سلبية إلى حد كبير على مدى العقدين الماضيين، والآن بدأ الناس يشعرون أن مطالب اليهود المتطرفين لا تُهضم ولا تُحتمل"، وأضاف: "هذه فرصة ليبرمان للظهور في المشهد، ليلعب دور القائد الذي يأتي أخيرًا ليواجه هذه المخاوف".
يريد ليبرمان استبعاد الأحزاب اليهودية المتطرفة من الائتلاف الحاكم المقبل، ويدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من حزبه، بالإضافة إلى حزب الليكود، وتحالف الأزرق والأبيض بقيادة رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس.
ومع تصاعد احتمالات تقارب أصوات حزب "الليكود" وتحالف "الأزرق والأبيض" في الانتخابات المقبلة، قد لا يستطيع أي من الحزبين تشكيل حكومة دون دعم حزب "إسرائيل بيتنا"، لذا قد يكون الحصول على دعم ليبرمان حاسما.