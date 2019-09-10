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سفر 50 طبيبا لإنجلترا للحصول على تدريب التأمين الصحي

تحرير:شيماء رشاد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
وزيرة الصحة ببورسعيد - صورة أرشيفية
وزيرة الصحة ببورسعيد - صورة أرشيفية
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن الزمالة المصرية إجبارية لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من أطباء وأطقم تمريض في محافظة بورسعيد. وأشارت الوزيرة، خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، إلى أن مؤسسة صحية عالمية من إنجلترا ستشرف على الزمالة المصرية. وأكدت الوزيرة أن أول 50 طبيبا سيسافروم الشهر الجاري إلى إنجلترا للحصول على الزمالة، مشيرة إلى أنها إجبارية ولا استثناء مهما كان السن أو تقدير التخرج وشرط أساسي للعمل بالمنظومة.
كما استمعت إلى طلبات عدد من سكان حي الزهور بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك أمام مستشفى الزهور المركزى ببورسعيد. واستمعت الوزيرة لمطالب المواطنين التي كان من ضمنها: إجراء عمليات جراحية ومطالب بشأن سرعة إنهاء إجراءات إدارية. ووجهت الوزيرة قيادات منظومة التأمين الشامل والصحة بالوزارة وبورسعيد
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السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
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الجامعة الأمريكية: تدريب 30 موظفا حكوميا لإدارة العاصمة الجديدة

قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط المصرية لتدريب الكوادر الحكومية التي ستشكل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف خلال الدائرة المستديرة التي عقدها مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: قرن جديد - الأولويات والتحديات"، أن هناك 30 من الكوادر الحكومية المصرية سيدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك للدراسة بالجامعة البريطانية، لإعدادهم كمديرين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
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«أنا المصري».. تفاصيل المناهج الدراسية لأولى ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".
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وزيرة الصحة: خط ساخن لاستقبال شكاوى التأمين ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه جار الانتهاء من منظومة متطورة لشكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يهدف إلى ضمان حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمة وفقا لمعايير الجودة وضمانا لرضاء المواطن على الخدمات الصحية المقدمة لهم بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات. وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، أن المنظومة تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة.
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اتهامات ومحاضر.. أزمة بسبب هدم أقدم ملهى ليلي في بورسعيد

كشف العميد نعمان علي نعمان، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تفاصيل الأزمة التي نشبت نتيجة قيام ملاك عقار كان يحتوي على ملهى "سيسيل"، أقدم الملاهي الليلية بالمحافظة خلال فترة الثمانينات، والمتخصص في بيع الخمور أيضًا، والكائن بتقاطع شارعي الجمهورية والنهضة، بالبدء في هدمه فجرا، باستخدام لودر، دون الحصول على إذن من الحي، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن المهندس الذي تواجد أثناء عملية الهدم ليس تابعا للحي وإنما يتبع مالك العقار.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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وقفة للعاملين بمستشفى حميات للانضمام للتأمين الشامل

نظم الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى الحميات في محافظة بورسعيد، وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المستشفى بشارع الثلاثيني، للمطالبة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تطبق في بورسعيد كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية. وطالب المشاركون بالوقفة، من أطباء وممرضات وإداريين، بالبدء في تطوير المستشفى ورفع كفاءته ليكون مهيئا لاجتياز معايير الانضمام للمنظومة الجديدة، فضلًا عن حصولهم على رواتب مرتفعة أسوة بزملائهم العاملين بالتأمين الشامل.
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