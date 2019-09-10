سفر 50 طبيبا لإنجلترا للحصول على تدريب التأمين الصحي

تحرير:شيماء رشاد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

وزيرة الصحة ببورسعيد - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن الزمالة المصرية إجبارية لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من أطباء وأطقم تمريض في محافظة بورسعيد. وأشارت الوزيرة، خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، إلى أن مؤسسة صحية عالمية من إنجلترا ستشرف على الزمالة المصرية. وأكدت الوزيرة أن أول 50 طبيبا سيسافروم الشهر الجاري إلى إنجلترا للحصول على الزمالة، مشيرة إلى أنها إجبارية ولا استثناء مهما كان السن أو تقدير التخرج وشرط أساسي للعمل بالمنظومة.

كما استمعت إلى طلبات عدد من سكان حي الزهور بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك أمام مستشفى الزهور المركزى ببورسعيد. واستمعت الوزيرة لمطالب المواطنين التي كان من ضمنها: إجراء عمليات جراحية ومطالب بشأن سرعة إنهاء إجراءات إدارية. ووجهت الوزيرة قيادات منظومة التأمين الشامل والصحة بالوزارة وبورسعيد