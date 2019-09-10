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الجامعة الأمريكية: تدريب 30 موظفا حكوميا لإدارة العاصمة الجديدة

فرانسيس ريتشياردوني: الجنيه المصري اكتسب قوة أمام الدولار الأمريكي بمقدار 7% منذ فبراير الماضي.. والحالة المالية للجامعة جيدة لكننا لسنا أغنياء.. وقوة مصر في فنونها
تحرير:خالد وربي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني
رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني
قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط المصرية لتدريب الكوادر الحكومية التي ستشكل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف خلال الدائرة المستديرة التي عقدها مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: قرن جديد - الأولويات والتحديات"، أن هناك 30 من الكوادر الحكومية المصرية سيدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك للدراسة بالجامعة البريطانية، لإعدادهم كمديرين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: "مهمتنا هي خدمة مصر من خلال التعاون في مجال التعليم والبحوث، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية هي جامعة غير هادفة للربح وأن 50% من طلبة الجامعة يستفيدون من المنح المالية للجامعة وكل طالب بالجامعة يحصلون على 25% دعم في المصروفات الدراسية". وأوضح أن الجنيه المصري اكتسب قوة أمام الدولار الأمريكي بمقدار
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
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سفر 50 طبيبا لإنجلترا للحصول على تدريب التأمين الصحي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن الزمالة المصرية إجبارية لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من أطباء وأطقم تمريض في محافظة بورسعيد. وأشارت الوزيرة، خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، إلى أن مؤسسة صحية عالمية من إنجلترا ستشرف على الزمالة المصرية. وأكدت الوزيرة أن أول 50 طبيبا سيسافروم الشهر الجاري إلى إنجلترا للحصول على الزمالة، مشيرة إلى أنها إجبارية ولا استثناء مهما كان السن أو تقدير التخرج وشرط أساسي للعمل بالمنظومة.
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التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
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«أنا المصري».. تفاصيل المناهج الدراسية لأولى ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".
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الإخوان سيلوا الودائع.. كشف حساب «المعلمين» في 5 سنوات

قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونيو 2014 وحتى الآن وكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وضع النقابة خلال مجلس الإخوان السابق. وقال الزناتي إن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، التي بلغت 135 مليون جنيه. وأشار "الزناتي" إلى أنه على مدار الـ4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه، أي ما يوازي نصف مليار سنويا.
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وزيري: إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية يضم ألف قطعة أثرية (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن إنشاء أول متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من ألف قطعة أثرية. قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرية القديمة، وسيكون متحفا عالميا. واستنكر وزيري ما تردد بشأن لون قصر البارون، قائلا: "إحنا مش هنزهق، القافلة تسير وأي كلام تاني مش مهم". وأضاف أن اللون الطوبي الحالي الناجم عن عملية رفع الاتساخات، هو اللون الأصلي لقصر البارون وفقًا للوثيقة الفرنسية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد، ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية. واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية -الصف "الأول والثاني" الابتدائي-، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.
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السيسي: استمرار نظام التقييم الجديد بالثانوية العامة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولاً لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.
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