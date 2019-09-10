الجامعة الأمريكية: تدريب 30 موظفا حكوميا لإدارة العاصمة الجديدة

فرانسيس ريتشياردوني: الجنيه المصري اكتسب قوة أمام الدولار الأمريكي بمقدار 7% منذ فبراير الماضي.. والحالة المالية للجامعة جيدة لكننا لسنا أغنياء.. وقوة مصر في فنونها

تحرير:خالد وربي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط المصرية لتدريب الكوادر الحكومية التي ستشكل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف خلال الدائرة المستديرة التي عقدها مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: قرن جديد - الأولويات والتحديات"، أن هناك 30 من الكوادر الحكومية المصرية سيدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك للدراسة بالجامعة البريطانية، لإعدادهم كمديرين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "مهمتنا هي خدمة مصر من خلال التعاون في مجال التعليم والبحوث، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية هي جامعة غير هادفة للربح وأن 50% من طلبة الجامعة يستفيدون من المنح المالية للجامعة وكل طالب بالجامعة يحصلون على 25% دعم في المصروفات الدراسية". وأوضح أن الجنيه المصري اكتسب قوة أمام الدولار الأمريكي بمقدار

وتابع: "مهمتنا هي خدمة مصر من خلال التعاون في مجال التعليم والبحوث، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية هي جامعة غير هادفة للربح وأن 50% من طلبة الجامعة يستفيدون من المنح المالية للجامعة وكل طالب بالجامعة يحصلون على 25% دعم في المصروفات الدراسية".

وأوضح أن الجنيه المصري اكتسب قوة أمام الدولار الأمريكي بمقدار 7% منذ فبراير الماضي مشيرا إلى أننا بحاجة إلى مزيد من أفضل العقول المصرية وأن فلسفة الجامعة تقوم على التعاون مع رجال الصناعة المصريين ليس فقط في مجال التكنولوجيا ولكن تلك التي لها علاقة بالتصميم، منوها بأن الفنون المصرية لها مكانة مرموقة حول العالم وأن الموهبة المصرية ينبغي أن تنمو داخل مصر وأن الجامعة ستقدم المزيد في مجال الثقافة والفنون، وتابع: "إن صورة مصر أمام العالم تظهر في قوتها في مجال الفنون".

وحول المنح التي تتلقاها الجامعة، قال إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتلقى منحا تصل إلى 600 مليون دولار سنويا وإن الجامعة تقدم تعليما بدرجة عالية وبأسعار تكاد تكون مدعومة وأن الحالة المالية للجامعة جيدة وليست في خطر "لكننا لسنا أغنياء".

وردا على سؤال لـ"التحرير" حول دور مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية والذي يقوم بأنشطة مختلفة تتعلق بالثقافة والفنون، قال ريتشياردوني إن هناك خطة جيدة تم وضعها من جانب الإعلامي طارق عطية رئيس مجلس إدارة جريدة منطقتي التي تغطي أنشطة منطقة وسط البلد وهو المسئول بالجامعة عن وضع خريطة وأجندة للمحاضرات بمركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالمعوقات التي تقابلهم خاصة الروتين الحكومي، قال ريتشياردوني، إن الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة هو حلقة الوصل بين الجامعة والجهات الحكومية في مصر.

وقال الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هدفنا هو كيف نعد جيلا جديدا لوظائف المستقبل ومساعدة مصر على خلق تعليم ذى جودة عالية وتشجيع الابتكار.

بينما قال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة إن هدفنا هو تعليم عالمي على أرض مصرية وأن نعلم طلابنا التفكير النقدي والإبداعي، لافتا إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة استطاعت أن تحقق تصنيفا عالميا وهو تحقيق رقم 359 على مستوى العالم وفق تصنيف كيو إس ضمن أفضل 400 جامعة في العالم وتعد الجامعة الأمريكية هى الجامعة الوحيدة المعتمدة دوليا وعالميا في مصر.

وأشار إلى أن 75% من المعينين في الجامعة الأمريكية هم أجانب وهو ما يساهم في تأهيل الطلبة أكاديميا، منوها بأن عدد الأبحاث المنشورة زاد 26% في المجالات ذات الترتيب الأعلى في مجالاتهم وأن الجامعة استطاعت أن توقع 170 اتفاقية تبادل طلابي وأنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جامعتي عين شمس والإسكندرية، كما قامت الجامعة بعقد المؤتمر الدولي الصيني الإفريقي إبريل الماضي، كما أن الجامعة تحتفل بمرور 100 عام على إنشائها في مصر وذلك الاحتفال بدأ منذ فبراير الماضي فضلا عن إنشاء مركز للتأهيل المهني بالتعاون مع الأكاديمية العلمية للإدارة كما تم عقد تحالفات بحثية مع الجامعات المصرية.