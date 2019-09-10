إرهاب

المقابر الجماعية.. إرث داعش الأسود في الرقة

خلال فترة حكمه نفذ داعش عمليات القتل الجماعي وقطع الرؤوس، وغيرها من الفظائع، حيث تم رجم المتهمين بالزنى حتى الموت، في حين تم إلقاء المتهمين بالمثلية من فوق المباني
تحرير:أحمد سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
داعش
داعش
منذ أيام قليلة أبلغ سكان أحد المباني في مدينة الرقة، بانبعاث رائحة كريهة من المنزل المجاور للمنزل الذي كان يستخدمه "داعش" كمدرسة لتدريب "أشبال الخلافة"، لم يطأه أحد منذ أن تم طرد المسلحين من المدينة السورية قبل عامين. وقبل أن تطأ أقدام رجال الإنقاذ الأرض اللينة للفناء، كانوا يعلمون ما كان تحته، حيث تم اكتشاف آخر مقبرة جماعية في الرقة، العاصمة السابقة لخلافة "داعش" المزعومة. في اليوم الأول من الحفر أخرجوا جثتين في غضون بضعة أيام، كان هناك ما يصل إلى 20 شخصا تقريبا، بمن فيهم نساء وأطفال، كانوا مكدسين في حفرة بحديقة الفناء.
كان الاكتشاف، الذي شاهده صحفيو وكالة "أسوشيتد برس" خلال عطلة نهاية الأسبوع، هو المقبرة الجماعية السادسة عشرة التي عثر عليها في الرقة منذ طرد مقاتلي داعش في صيف عام 2017. وحتى مع قيام سكان الرقة بإعادة بناء المدينة تدريجيا، فإن المقابر الموجودة في المنازل والحدائق والمباني المدمرة هي ذكرى قاتمة للفظائع
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داعش

50 % من العمليات الإرهابية في سبتمبر استهدفت مدنيين

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، مشيرا إلى وقوع 24 عملية إرهابية نفذتها 5 مجموعات إرهابية ضربت 9 دول مختلفة نتج عنها سقوط 328 شخصا ما بين قتيل ومصاب، وجاءت أفغانستان في المرتبة الأولى على المؤشر لهذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان، بنسبة 29% من عدد العمليات الكلي البالغ 24 عملية، وكان أشد هذه العمليات فتكا تلك التى وقعت يوم الاثنين الماضي وأسقطت 140 ضحية ما بين مصاب وقتيل في القرية الخضراء.
طالبان

بعد إلغاء المفاوضات.. طالبان تهدد ترامب: ستندم

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
الشرطة -الهولندية

3 قتلى وجريح في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، اليوم الإثنين، وذلم بعد دقائق من الإعلان عن وقوع الحادث وإشارتها إلى أصابة عدة أشخاص بالرصاص، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما كشفت محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
الشرطة الهولندية

إصابات في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

قالت الشرطة الهولندية، إن عدد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت، اليوم الإثنين، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما لم تشر إلى تفاصيل حول وقوع وفيات في الحادث أو عدد المصابين، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
اقرأ المزيد من الأخبار
داعش

50 % من العمليات الإرهابية في سبتمبر استهدفت مدنيين

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، مشيرا إلى وقوع 24 عملية إرهابية نفذتها 5 مجموعات إرهابية ضربت 9 دول مختلفة نتج عنها سقوط 328 شخصا ما بين قتيل ومصاب، وجاءت أفغانستان في المرتبة الأولى على المؤشر لهذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان، بنسبة 29% من عدد العمليات الكلي البالغ 24 عملية، وكان أشد هذه العمليات فتكا تلك التى وقعت يوم الاثنين الماضي وأسقطت 140 ضحية ما بين مصاب وقتيل في القرية الخضراء.
الشرطة -الهولندية

3 قتلى وجريح في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، اليوم الإثنين، وذلم بعد دقائق من الإعلان عن وقوع الحادث وإشارتها إلى أصابة عدة أشخاص بالرصاص، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما كشفت محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
الشرطة الهولندية

إصابات في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

قالت الشرطة الهولندية، إن عدد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت، اليوم الإثنين، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما لم تشر إلى تفاصيل حول وقوع وفيات في الحادث أو عدد المصابين، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
قوات-الأمن-المغربية

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".
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