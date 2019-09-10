شبح الرباط الصليبي يضرب لاعبي الجونة

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

الجونة

أصبح الرباط الصليبي شبحًا يضرب لاعبي فريق الجونة بشكل مستمر، بعدما تعرض إسلام رشدي للإصابة فى مباراة الجونة والمقاصة الودية التى أقيمت السبت الماضي، ليغادر الملعب لعدم قدرته على استكمال المباراة، بعدها خضع للأشعة التي حملت صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الساحلي، بعد ثبوت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، لينضم رشدي إلى زملائه في الفريق الذين تعرضوا لنفس الإصابة.. البداية كانت مع إعلان نادي الجونة إصابة لاعبه الشاب محمود شبراوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في القدم اليسرى، بعد خضوعه لفحوصات طبية في الثالث من شهر أكتوبر 2018.

ثاني إصابات الجونة الصليبية، كانت في شهر ديسمبر الماضي، بعدما أعلن النادي، عن إصابة لاعبه أحمد مجدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، نتيجة التحامه مع كريم وليد "نيدفيد" لاعب الأهلي، خلال لقاء الفريقين الذي أقيم ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري. ثالث ضحايا الفريق كان قبل انطلاق الموسم الجديد، بتعرض إسلام