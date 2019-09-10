رياضة

شبح الرباط الصليبي يضرب لاعبي الجونة

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
الجونة
الجونة
أصبح الرباط الصليبي شبحًا يضرب لاعبي فريق الجونة بشكل مستمر، بعدما تعرض إسلام رشدي للإصابة فى مباراة الجونة والمقاصة الودية التى أقيمت السبت الماضي، ليغادر الملعب لعدم قدرته على استكمال المباراة، بعدها خضع للأشعة التي حملت صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الساحلي، بعد ثبوت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، لينضم رشدي إلى زملائه في الفريق الذين تعرضوا لنفس الإصابة.. البداية كانت مع إعلان نادي الجونة إصابة لاعبه الشاب محمود شبراوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في القدم اليسرى، بعد خضوعه لفحوصات طبية في الثالث من شهر أكتوبر 2018.
ثاني إصابات الجونة الصليبية، كانت في شهر ديسمبر الماضي، بعدما أعلن النادي، عن إصابة لاعبه أحمد مجدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، نتيجة التحامه مع كريم وليد "نيدفيد" لاعب الأهلي، خلال لقاء الفريقين الذي أقيم ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري. ثالث ضحايا الفريق كان قبل انطلاق الموسم الجديد، بتعرض إسلام
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تركى-والخطيب (2)

كيف أجبر تركي مجلس الخطيب على اعتزال السوشيال ميديا؟

يومًا بعد الآخر وساعة تلو الأُخرى، ومجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، عالق فى نفس الدائرة وهم يبدؤون يومهم بمتابعة أخبار «السوشيال ميديا»، وعلى الأغلب لا يرضون عنها، ثم ينتقلون لمحاولة تلبية رغبات جماهير النادى، التى كشفت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة برنامج «ما يطلبه المستمعون»، الذى كانت تقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور فى إذاعة الشرق الأوسط، وبالطبع لا يتم إرضاء الجماهير لأنه أمر ليس صعبًا بل مستحيل، ثم تدور الدائرة من جديد وتزداد الأمور سوءًا.
نابولى

رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".
منتخب-مصر الأولمبي (2)

أمين عمر حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي والسعودية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر لإدارة مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، ومحمد يوسف حكمًا رابعًا. يخوض الفراعنة المباراة الودية الثانية أمام السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية والتي ستقام في طوكيو 2020.
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حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
على-معلول-وحسين-الشحات-وحسام-عاشور

مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
جهاد-جريشة (2)

إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
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