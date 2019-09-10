الرجاء يفسخ تعاقده مع كوليبالي.. وأزمة مع كارتيرون

تحرير:أحمد سعيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

كوليابالي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي عن فسخ تعاقده مع المالي الدولي ساليف كوليبالي مدافع الفريق، وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي الرجاء واللاعب المالي ساليف كوليبالي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بينهما في إطار حبي بالتراضي".. وأضاف البيان "نادي الرجاء يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي". كانت تقارير مغربية قد أوضحت أن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشكلات داخل الجهاز الفني للفريق الأخضر، إذ إن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحيله.

وأوضحت التقارير أن أعضاء طاقم كارتيرون الفني أبدوا اعتراضهم على مستوى اللاعب الذي يرونه ضعيفا للغاية. وأشار موقع "le 360" المغربي إلى أن علاقة كارتيرون مع كوليبالي أصبحت تشكل لغزا محيرا، بسبب إصراره على اصطحابه في كل فريق يقوده، بداية من مازيمبي الكونغولي، ثم الأهلي، وأخيرا في الرجاء. وانضم ساليف كوليبالي