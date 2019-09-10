رياضة

الرجاء يفسخ تعاقده مع كوليبالي.. وأزمة مع كارتيرون

تحرير:أحمد سعيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
كوليابالي
كوليابالي
أعلن نادي الرجاء البيضاوي عن فسخ تعاقده مع المالي الدولي ساليف كوليبالي مدافع الفريق، وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي الرجاء واللاعب المالي ساليف كوليبالي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بينهما في إطار حبي بالتراضي".. وأضاف البيان "نادي الرجاء يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي". كانت تقارير مغربية قد أوضحت أن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشكلات داخل الجهاز الفني للفريق الأخضر، إذ إن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحيله.
وأوضحت التقارير أن أعضاء طاقم كارتيرون الفني أبدوا اعتراضهم على مستوى اللاعب الذي يرونه ضعيفا للغاية. وأشار موقع "le 360" المغربي إلى أن علاقة كارتيرون مع كوليبالي أصبحت تشكل لغزا محيرا، بسبب إصراره على اصطحابه في كل فريق يقوده، بداية من مازيمبي الكونغولي، ثم الأهلي، وأخيرا في الرجاء. وانضم ساليف كوليبالي
اقرأ المزيد
معروف- يوسف‎

المقاولون العرب يتعاقد مع معروف يوسف

نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف بشكل رسمي من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتعد صفقة معروف يوسف هي التاسعة بعد التعاقد مع النيجيري كوفري إيبونج، مهاجم أهلي بنغازي الليبي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم؛ وكل من محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.
الجونة

شبح الرباط الصليبي يضرب لاعبي الجونة

أصبح الرباط الصليبي شبحًا يضرب لاعبي فريق الجونة بشكل مستمر، بعدما تعرض إسلام رشدي للإصابة فى مباراة الجونة والمقاصة الودية التى أقيمت السبت الماضي، ليغادر الملعب لعدم قدرته على استكمال المباراة، بعدها خضع للأشعة التي حملت صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الساحلي، بعد ثبوت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، لينضم رشدي إلى زملائه في الفريق الذين تعرضوا لنفس الإصابة.. البداية كانت مع إعلان نادي الجونة إصابة لاعبه الشاب محمود شبراوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في القدم اليسرى، بعد خضوعه لفحوصات طبية في الثالث من شهر أكتوبر 2018.
رينيه فايلر

فايلر: هذا هو الطريق الوحيد للبقاء داخل الأهلي

كشف السويسري، رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معادلة البقاء في القلعة الحمراء، وأوضح فايلر في تصريحات لصحيفة «بيلك السويسرية»، اليوم الثلاثاء: «الانتصارات وتحقيق الألقاب مع الفريق هو الطريق الوحيد من أجل البقاء على كرسي المدير الفني للقلعة الحمراء»، وتابع فايلر: «كرة القدم واضحة هنا.. عندما تفوز تبقى في مكانك، إذا خسرت عليك أن تُغادر وبسرعة، من ناحيتي أُفضل هذا، الأمر أوضح وأكثر شفافية من بعض الأندية في سويسرا».
اقرأ المزيد من الأخبار
ساليف -كوليبالي (1)

تقرير مغربي: الرجاء فسخ تعاقده مع كوليبالي

قالت تقارير صحفية مغربية، مساء أمس الأربعاء، إن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، قام بفسخ تعاقده، مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، لاعب النادي الأهلي المصري السابق. وأوضح موقع «le 360» المغربي، أن هناك جلسة جمعت اللاعب ساليف كوليبالي مع مسؤولي نادي الرجاء البيضاوي، مساء أمس الأربعاء، وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي، على الرغم من قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق المغربي، والسابق للنادي الأهلي المصري.
اتحاد-الكرة

20 ألف جنيه راتب شوقي عبد الشافي في اتحاد الكرة

علمت «التحرير» من مصادر مسؤولة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن "الجبلاية" استقر على منح شوقي عبد الشافي، المدير السابق لأكاديميات كرة القدم بالنادي الأهلي، 20 ألف جنيه راتبًا شهريا مقابل رئاسة لجنة مسابقات القسم الثالث والإشراف على كرة الصالات والكرة الشاطئية والنسائية، وبحسب المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، فإن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رفض الحصول على أي مقابل مالي نظير عمله في اتحاد الكرة متمسكًا بالعمل متطوعًا.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

لاسارتي يعلق على التتويج بالدوري رغم فارق الـ15 نقطة

علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".
وليد-ازارو

وليد أزارو في الأهلي.. ظالم أم مظلوم

شهد النادي الأهلي في عصر رئيسه السابق محمود طاهر رواجًا في سوق الانتقالات لم يعرفه من قبل، سواء في التعاقد مع صفقات بمبالغ مالية ضخمة يستفيد منها فريق الكرة أو بيع لاعبين بمبالغ لم تدخل خزينة النادي من قبل، في بداية موسم 2016-2017، تلقى النادي الأهلي عرضًا خيالياً لشراء الجابوني ماليك إيفونا لنادي تيانجين الصيني بـ8 ملايين دولار، ثم عرض لشراء رمضان صبحي من ستوك سيتي الإنجليزي بـ6 ملايين دولار. ووفقًا للرؤية الجديدة التي يتعامل بها مجلس الإدارة السابق رحب ببيع الثنائي خاصة أن هناك فكر مختلف بضم لاعبين من أصحاب إمكانيات سوبر مهما كان المقابل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org