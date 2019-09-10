إنشاء مركز تدريب مشترك للمصرية للاتصالات وإريكسون

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

توقيع الاتفاقية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة إريكسون لإنشاء مركز تدريب مشترك ومعمل للابتكار لتوفير تكنولوجيا وبيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي؛ وذلك بحضور يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تهيئة البيئة المناسبة لبحث وتطبيق الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال علم الروبوتات، بجانب تقديم ندوات لتوعية وإثراء المعرفة لدى الشباب فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مع إقامة ورش عمل لهم لاعتمادهم لاحقاً كمدربين بالمختبر.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الدولة لتوفير مراكز للتنمية الإبداعية وريادة أعمال الشباب ودعم البحث الأكاديمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وماتياس يوهانسن نائب رئيس شركة أريكسون في الشرق الاوسط وأفريقيا ورئيس