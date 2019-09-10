رياضة

المقاولون العرب يتعاقد مع معروف يوسف

تحرير:أحمد سعيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
معروف يوسف
معروف يوسف
نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف بشكل رسمي من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتعد صفقة معروف يوسف هي التاسعة بعد التعاقد مع النيجيري كوفري إيبونج، مهاجم أهلي بنغازي الليبي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم؛ وكل من محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.
وكان اللاعب النيجيري البالغ عمره 26 عاما قريبا من الانتقال إلى المصري البورسيعدي، لكن نجح المقاولون في التعاقد معه. وخرج معروف من حسابات الزمالك بعد التعاقد مع فرجاني ساسي لذلك بحث النادي عن عرض مناسب للاعب، ولعب معروف للشرطة العراقي في الموسم الماضي معارا من الزمالك، ولم ينجح النيجيري في العودة لصفوف
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ساليف -كوليبالي (1)

الرجاء يفسخ تعاقده مع كوليبالي.. وأزمة مع كارتيرون

أعلن نادي الرجاء البيضاوي عن فسخ تعاقده مع المالي الدولي ساليف كوليبالي مدافع الفريق، وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي الرجاء واللاعب المالي ساليف كوليبالي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بينهما في إطار حبي بالتراضي".. وأضاف البيان "نادي الرجاء يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي". كانت تقارير مغربية قد أوضحت أن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشكلات داخل الجهاز الفني للفريق الأخضر، إذ إن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحيله.
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شبح الرباط الصليبي يضرب لاعبي الجونة

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فايلر: هذا هو الطريق الوحيد للبقاء داخل الأهلي

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المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم نيجيريا

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع المهاجم النيجيري كوفري إيبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بني غازي الليبي السابق لمدة 4 سنوات، ليعوض رحيل أحمد علي، الذي رحل إلى فريق بيراميدز في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتسديد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ذئاب الجبل، لينهي مشواره بعد أن قضى ثلاثة مواسم، داخل جدران الجبل الأخضر، عقب انتقاله في موسم 2015، من وادي دجلة، وفي موسمه الأخير مع الذئاب توج بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز، بتسجيله 18 هدفًا.
محمد-عواد (1)

الإسماعيلي: تصرفات محمد عواد سخيفة

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن موقفه من انتقال حارس الدراويش السابق محمد عواد لصفوف فريق الزمالك، وصرح خلال استضافته بقناة «تايم سبورتس»: «تصرفات عواد كانت سخيفة في عدة مواقف، أولها عند توقيع عقود إعارته لنادي الوحدة السعودي، إذ تراجع عن اتفاقه مع الإدارة بتجديد تعاقده لمدة عام قبل التوقيع للنادي السعودي». وأضاف: «بعد انتهاء إعارة عواد، انقطع عن التدريبات لما يقرب من شهر ولوح بقرار رحيله ثم ارتدى قميص الزمالك، وتم تدوين غيابه في سجلات اتحاد الكرة، فهي فترة كفيلة بتغريمه 3 ملايين جنيه».
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نقيب الممثلين يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

ترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لعضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعدما تم فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، على 3 مقاعد عضوية في المجلس ومقعد أمين الصندوق، كما ترشح لمنصب العضوية كل من حمادة أنور، مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح، نجم كرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، ولمقعد أمين الصندوق ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
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أرقام 6 أشهر لمدرب الزمالك الجديد في تل أبيب

فاجأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجميع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما أعلن عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش، المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة، وأكد رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، أن الصربي ألكسندر سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
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