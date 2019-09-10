المقاولون العرب يتعاقد مع معروف يوسف

تحرير:أحمد سعيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

معروف يوسف

نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف بشكل رسمي من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتعد صفقة معروف يوسف هي التاسعة بعد التعاقد مع النيجيري كوفري إيبونج، مهاجم أهلي بنغازي الليبي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم؛ وكل من محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.

وكان اللاعب النيجيري البالغ عمره 26 عاما قريبا من الانتقال إلى المصري البورسيعدي، لكن نجح المقاولون في التعاقد معه. وخرج معروف من حسابات الزمالك بعد التعاقد مع فرجاني ساسي لذلك بحث النادي عن عرض مناسب للاعب، ولعب معروف للشرطة العراقي في الموسم الماضي معارا من الزمالك، ولم ينجح النيجيري في العودة لصفوف

وكان اللاعب النيجيري البالغ عمره 26 عاما قريبا من الانتقال إلى المصري البورسيعدي، لكن نجح المقاولون في التعاقد معه.



وخرج معروف من حسابات الزمالك بعد التعاقد مع فرجاني ساسي لذلك بحث النادي عن عرض مناسب للاعب، ولعب معروف للشرطة العراقي في الموسم الماضي معارا من الزمالك، ولم ينجح النيجيري في العودة لصفوف القلعة البيضاء نظرا لاكتمال الصفوف باللاعبين الأجانب بوجود الثلاثي المغربي خالد بوطيب وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.



وانضم لاعب الوسط إلى الزمالك في 2014 قادما من اتحاد الشرطة وكان لاعبا لكوارا يونايتد النيجيري.



وتوج معروف مع الزمالك بخمسة ألقاب منها 3 في كأس مصر ولقب في الدوري المصري الممتاز.