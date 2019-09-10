بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

نتنياهو وترامب - أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.

وقال نتنياهو: "علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة"، موضحا أن مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لهم في الشرق الأوسط. وبين نتنياهو أن عملة ضم غور الأردن لإسرائيل سيكون خطوة أولى إذا فاز في الانتخابات، مشيرا