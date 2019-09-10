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بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
نتنياهو وترامب - أرشيفية
نتنياهو وترامب - أرشيفية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
وقال نتنياهو: "علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة"، موضحا أن مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لهم في الشرق الأوسط. وبين نتنياهو أن عملة ضم غور الأردن لإسرائيل سيكون خطوة أولى إذا فاز في الانتخابات، مشيرا
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ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

بريطانيا تهاجم إيران بسبب ناقلة النفط وتستدعي سفيرها

اعتبرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إيران تمثل خرقًا غير مقبول للقانون الدولي، مؤكدة أنها ستثير الموضوع في الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن إيران أخلت بالتعهد الذي قدمته بعدم توجه ناقلة النفط إلى سوريا، معلنة "استدعاء السفير الإيراني للتنديد بالأفعال الإيرانية". واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يستبعد تحمل بلاده مهاجرين جدد من سوريا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، تحمل بلاده موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن. واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: إن "أمريكا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق.
وزير-الخارجية-الباكستاني-شاه-محمود-قرشي

باكستان تحذر من إبادة جماعية بكشمير على يد الهند

حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من حدوث إبادة جماعية في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والمحتل عسكريا من قبل الهند. وقال قرشي بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: إنه "لا يرى أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند، مطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك. وزادت حدة التوتر بين الجانبين الهندي والباكستاني، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس الماضي،
-سيرجي-لافروف

روسيا تُعلق على الجاسوس الأمريكي في الكرملين

علَق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية حول الجاسوس الأمريكي في الكرملين. وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: إنه "لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو". وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدًا، ولم أقابله أبدًا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (2)

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إسرائيل تشن غارات جديدة داخل قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات حربية أخرى على عدد من الأهداف الإرهابية، وفيها وسائل قتالية بحرية، بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة". وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية أمس السبت، خلفت العديد من الأضرار.
نتنياهو

نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
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