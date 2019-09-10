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ترامب يجبر مستشار الأمن القومي على الاستقالة

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، أمس الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفًا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته»، وتابع قائلا: «سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح، أشكر جون جزيل الشكر على خدمته التي قدمها، وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو. وبحسب سكاي نيوز عربية، علق الرئيس الأمريكي على تقارير إخبارية ذكرت أنه أحس بغضب مستشاريه، وهو ما دفعه إلى التعبير في
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الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.
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كلاكيت ثاني مرة.. اتهامات لترامب بالتربح من منصبه

لا تزال العديد من الملفات تؤرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوى السياسة الداخلية، وهو الأمر الذي قد يكون من الأمور التي يخشى أن تكون عائقا في سبيل فوزه بولاية أخرى في البيت الأبيض، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة على المستوى السياسي. وتبقى دائمًا أزمات الرئيس الأمريكي الأخطر هي تلك التي تتعلق باستغلال إمكانياته ومشروعاته الاقتصادية من أجل الاستفادة من منصبه كرئيس للبلاد، وهو الأمر الذي يشمل التنسيق مع المؤسسات الفيدرالية والحكومية، بما في ذلك الجيش الأمريكي.
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معلومات استخباراتية هندية تكشف مؤامرة باكستان بكشمير

وجهت نيودلهي، اليوم السبت، اتهاما جديدا إلى إسلام آباد، بمحاولة تأجيج العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها، مشيرة إلى أن نحو 200 مسلح حاولوا التسلل من باكستان إلى المنطقة المشار إليها. وقال مستشار الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن "نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودي من مختلف أنحاء كشمير"، مضيفًا أن هذه الأرقام جاءت من اتصالات لاسلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية، وقد تم احتجاز بعض هؤلاء لدى قوات الأمن الهندية، وفقا لـ"رويترز".
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ماتيس يهاجم باراك أوباما ويكشف مؤامرة إيران بواشنطن

شن وزير الدفاع الأمريكي السباق جيم ماتيس، هجوما حادا على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في تعاملها مع الأزمة الإيرانية، منتقدا الرد الضعيف لأوباما، كاشفًا عن مؤامرة للأخيرة استهدفت تفجير مقهى راق في العاصمة واشنطن. صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، نشرت تقريرًا استعرضت فيه الكتاب الجديد لوزير الدفاع السابق، بعنوان "استدعاء إشارة فوضى.. تعلم تولي القيادة"، وتضمن مفاجأة تكشف ضعف رد الإدارة السابق على ما وصفه "إعلان حرب" من جانب إيران، استهدف تفجير أحد المقاهي في واشنطن.
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استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة. الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.
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أسباب عسكرية وشخصية تدفع ترامب لشراء جزيرة جرينلاند

أثارت التقارير التي أشارت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، حالة من الاندهاش في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما أن الأسباب الداعية لذلك لم تكن واضحة بالقدر الكافي في الساعات القليلة الماضية. وحاولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إيجاد إجابات واضحة لتفسير رغبة ترامب التي تأتي قبل أسابيع قليلة من زيارته المنتظرة إلى الدنمارك الشهر المقبل، والتي من المنتظر أن تحمل مزيدا من الحقائق عن صفقة شراء الجزيرة المحتملة، حال موافقة الدنمارك.
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لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَلَعه الشديد بالتفاخر بثروته الضخمة وقوتها الشرائية الفعالة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال حرصه على وضع اسمه على المباني والمصاعد في برج ترامب، إلا أن آخر صيحات طموحه كانت شراء أرض أجنبية. طموحات ترامب التي يعلن عنها بشكل مستمر في العديد من الوسائل الإعلامية تمثل النهج الذي يستحوذ على فكر الرئيس الأمريكي، ورغبته في الحصول على كل ما ارتفع سعره وقيمته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قاده إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك.
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الولايات المتحدة الخاسرة الوحيدة في أزمة «جريس 1»

عندما زار الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد على نهج بلاده في التعامل مع الأزمة السياسية المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها سلطات جبل طارق، كان من الواضح أنه يعرف جيدا نقاط ضعف نظرائه البريطانيين. الأوساط السياسية في بريطانيا رأت أن روحاني كان يدرك أنه يتحدث إلى طبقة سياسية صدئة لا تزال تشعر بالقلق تجاه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، ولذلك قرر أن يلعب على هذا الوتر الحساس في الأزمة.
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