ترامب يجبر مستشار الأمن القومي على الاستقالة

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، أمس الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفًا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته»، وتابع قائلا: «سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح، أشكر جون جزيل الشكر على خدمته التي قدمها، وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو. وبحسب سكاي نيوز عربية، علق الرئيس الأمريكي على تقارير إخبارية ذكرت أنه أحس بغضب مستشاريه، وهو ما دفعه إلى التعبير في