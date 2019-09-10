بـEMUI10.. هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف P30 Pro
احتلت شحنات هواوي من الهواتف الذكية (بما في ذلك هواتف Honor) المرتبة الثانية في العالم والأولى في السوق الصينية خلال الربع الثاني من عام 2019
تحرير:أحمد البرماوي
١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
هاتف هواوي P30 Pro
أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إصدارا جديدا تماما من هاتفها HUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسي مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوي أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتي مزودا بواجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI10.
وبحسب مؤسسة IDC للأبحاث فقد وصلت شحنات شركة هواوي من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24% حققتها الشركة، فى النصف الثاني من العام.
التصميم
تحظى سلسلة هواتف P باهتمام المستخدمين محبي التصميم الخارجي الذي يتسم بالجمال والإمكانيات والمزايا الداخلية التي تتمثل في تكنولوجيا متطورة. يأتي التصميم الجديد لهواوي P30 Pro متمثلا في لونين جديدين وهما Mystic Blue وMisty Lavender.
تجربة التصوير
أضافت هواوي خاصية صور السيلفي الليلية إلى نمط
التصميم
تحظى سلسلة هواتف P باهتمام المستخدمين محبي التصميم الخارجي الذي يتسم بالجمال والإمكانيات والمزايا الداخلية التي تتمثل في تكنولوجيا متطورة. يأتي التصميم الجديد لهواوي P30 Pro متمثلا في لونين جديدين وهما Mystic Blue وMisty Lavender.
تجربة التصوير
أضافت هواوي خاصية صور السيلفي الليلية إلى نمط التصوير الليلي Night Mode في كاميرا هاتف HUAWEI P30 Pro، بالاعتماد على خوارزمية تصوير عالية الاستشعار بهدف إضاءة الوجوه وتعزيز جماليتها أثناء التقاط الصور ليلا. كما تتيح هذه الخاصية تقليل حدة سطوع الضوء في الخلفية، وتحسين التفاصيل في المناطق المظلمة، مما يضمن التقاط صورة سيلفي واضحة وطبيعية وثلاثية الأبعاد في الليل.
وتساعد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على إنشاء مقاطع فيديو بسيطة وممتعة، سواءً كان ذلك أثناء تصوير أو تعديل الفيديو؛ حيث تتيح الخاصية الجديدة والمطورة لتحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي (HUAWEI AI Vlog Editing) إنشاء مقاطع فيديو بشكلٍ يدوي، بالإضافة إلى إنشاء مقاطع موسيقية تتضمن صورا وفيديو باستخدام المحتوى الموجود في استوديو الهاتف.
كما يوفر نظام الكاميرا الرباعية من Leica في هاتف HUAWEI P30 Pro قدرات تصوير احترافية ذات حساسية عالية للضوء. ويمثل هذا الهاتف ابتكارا منقطع النظير على صعيد تجارب التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، إذ تمتاز الكاميرا بحساسية ضوئية قصوى من معيار ISO 409600، مما يضمن للمستخدمين تصوير المشاهد الليلية بمنتهى السهولة وبأعلى مستويات الوضوح والجودة. كما يتيح هاتف HUAWEI P30 Pro ضبطا فائقا للتركيز من خلال عدسة التقريب الخفية التي توفر خواص التقريب/ التصغير الاحترافية عالية الجودة.
دعم واجهة المستخدم EMUI
يتميز مستخدمو سلسلة هواتف HUAWEI P30 حول العالم بكونهم أول من سيختبر الترقية الجديدة لواجهة المستخدم EMUI10. سيوفر تحديث EMUI10 الجديد للمستخدمين تجربة ذكية أكثر دقة وكفاءة لجميع السيناريوهات وأغراض الاستخدام؛ إذ تم تصميم التحديث الجديد بالاستناد إلى البحوث المتعلقة بالعامل البشري بهدف توفير تجربة استخدام من الطراز الأول.
وخلال استخدام نمط عرض الألوان الداكنة Dark Mode، عملت هواوي على تطوير هذا النمط إلى مستويات أفضل في واجهتها EMUI10، لتقدم أكثر من مجرد تحويل كل شيء على الشاشة إلى اللون الأسود، فهو يقدم راحة بصرية أعلى بفضل طريقة فريدة لضبط التباين حتى في حالات الإضاءة المتغيرة. وهو حصيلة أبحاث أجرتها هواوي اختبرت فيها سهولة القراءة والراحة الشخصية للمستخدمين خلال استخدام هواتفهم ضمن أربعة مستويات إضاءة مختلفة، فوجدت ضرورة لإضافة أربع سمات ألوان في EMUI10 كي تناسب ظروف الإضاءة المختلفة.
أكثر من 10 ملايين عميل
استحوذت سلسلة هواتف HUAWEI P30 على اهتمام المستهلكين العالميين منذ إطلاقها في مارس 2019 بفضل مزاياها الفريدة التي تتضمن كاميرا رباعية من Leica تمتاز بخاصية التقريب الهجين حتى 10 مرات، وبطارية عالية الأداء ذات عمر طويل. حققت سلسلة هواتف HUAWEI P30 ما يزيد على 10 ملايين وحدة من المبيعات خلال أول 85 يوما من إطلاقها، وهو رقم قياسي بالنسبة لشحنات هواتف هواوي الرئيسية الرائدة.
حاز هاتف HUAWEI P30 على إشادة واسعة من العديد من المؤسسات في القطاع حول العالم، كما فاز مؤخرا بجائزة "أفضل هاتف ذكي لعام 2019-2020" من قِبل جمعية خبراء التصوير والصوت (EISA).