بـEMUI10.. هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف P30 Pro

احتلت شحنات هواوي من الهواتف الذكية (بما في ذلك هواتف Honor) المرتبة الثانية في العالم والأولى في السوق الصينية خلال الربع الثاني من عام 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

هاتف هواوي P30 Pro

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إصدارا جديدا تماما من هاتفها HUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسي مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوي أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتي مزودا بواجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI10. وبحسب مؤسسة IDC للأبحاث فقد وصلت شحنات شركة هواوي من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24% حققتها الشركة، فى النصف الثاني من العام.

التصميم تحظى سلسلة هواتف P باهتمام المستخدمين محبي التصميم الخارجي الذي يتسم بالجمال والإمكانيات والمزايا الداخلية التي تتمثل في تكنولوجيا متطورة. يأتي التصميم الجديد لهواوي P30 Pro متمثلا في لونين جديدين وهما Mystic Blue وMisty Lavender. تجربة التصوير أضافت هواوي خاصية صور السيلفي الليلية إلى نمط