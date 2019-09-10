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بـEMUI10.. هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف P30 Pro

احتلت شحنات هواوي من الهواتف الذكية (بما في ذلك هواتف Honor) المرتبة الثانية في العالم والأولى في السوق الصينية خلال الربع الثاني من عام 2019
تحرير:أحمد البرماوي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
هاتف هواوي P30 Pro
هاتف هواوي P30 Pro
أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إصدارا جديدا تماما من هاتفها HUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسي مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوي أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتي مزودا بواجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI10. وبحسب مؤسسة IDC للأبحاث فقد وصلت شحنات شركة هواوي من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24% حققتها الشركة، فى النصف الثاني من العام.
التصميم تحظى سلسلة هواتف P باهتمام المستخدمين محبي التصميم الخارجي الذي يتسم بالجمال والإمكانيات والمزايا الداخلية التي تتمثل في تكنولوجيا متطورة. يأتي التصميم الجديد لهواوي P30 Pro متمثلا في لونين جديدين وهما Mystic Blue وMisty Lavender. تجربة التصوير أضافت هواوي خاصية صور السيلفي الليلية إلى نمط
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أول-جهاز-لrealme من سلسة تدعم الـ 5G وبمعالج Snapdragon 7‎

realme تطلق أول جهاز يدعم الـ5G بمعالج Snapdragon 7

أعلنت العلامة التجارية الناشئة للهواتف الذكية، realme، عن خطتها لإطلاق جهاز محمول يدعم الجيل الخامس 5G مع معالج Snapdragon 7 الجديد من Qualcomm والذي يحتوي على 5G مدمج في بروتوكول SOC، ومن المتوقع أن يعزز النظام الأساسي الجديد من نموذج realme، بدعم المناطق الرئيسية من العالم وغيرها من نطاقات التردد وهياكل الشبكات المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، مما يؤدي إلى التوافق الأقصى الذي تحتاجه الهواتف الذكية الرائدة، وسوف تلتزم realme بفلسفتها القوية القادرة على المنافسة بشكل كبير.
أيفون 11

مؤتمر أبل اليوم.. أيفون 11 وساعة وتحديثات جديدة

كعادتها السنوية تعقد اليوم شركة أبل مؤتمرها للكشف عن كل ما هو جديد لديها في عالم صناعة الهواتف الذكية (أيفون) والأجهزة، ومن المقرر أن تطلق فعاليات المؤتمر في تمام الساعه السابعة مساءاً بتوقيت مصر، وذلك في على مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا، ووفقاً للتسريبات فإن تركيز الشركة، في تصميمها للنسخة الجديدة من «آيفون»، سيكون على قدرة الكاميرا مع الاحتفاظ بنفس التصميم. وتتضمن النسخ الثلاث «آيفون 11 آر» بشاشة «إل سي دي» وحجم 6.1 إنش و«آيفون 11 برو» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 5.8 إنش و«آيفون 11 برو ماكس» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 6.5 إنش.
جوجل

أبل غاضبة من تقرير جوجل عن هجمات قرصنة آيفون

كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن محاولات وهجمات قرصنة على نطاق واسع استهدفت مستخدمي أجهزة أبل. وجاء رد شركة أبل غاضبا سواء في العلن أو سرا؛ إذ ترى الشركة أن ما كشفت عنه جوجل "افتراءات"، لكن جوجل تتمسك بنتائج التقرير الذي أصدره باحثوها. وفي بيان صدر الجمعة، قالت أبل إن نتائج تقرير جوجل يوحي بأن محاولات القرصنة كانت تستهدف كل مستخدمي هواتف آيفون. وقال البيان: "ما نشرته جوجل بعد ستة أشهر من إصدار النسخ الجديدة من برنامج التشغيل iOS يعطي انطباعا زائفا عن وجود ممارسات واسعة النطاق تستهدف مراقبة الأنشطة الخاصة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية".
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