أخيرًا.. الفيفا يرسل للأهلي راتب مروان محسن

تحرير:أحمد سعيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

مروان محسن

تلقى مسؤولو النادي الأهلي فاكسًا رسميًا يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي اثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017. وتنص لوائح الفيفا على تحمل الأخير راتب اللاعب في حال إصابته في البطولات القارية وفقًا لفترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديًا أو فنيًا.

وأرسل الأهلي تقرير المركز الطبي في المانيا والذي يؤكد على إصابة مروان محسن وتشخيص الإصابه وتحديد فترة غياب اللاعب وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الاصابة، وبعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي وأحقيته، قرر "فيفا" إرسال المبلغ المشار إليه في

وأرسل الأهلي تقرير المركز الطبي في المانيا والذي يؤكد على إصابة مروان محسن وتشخيص الإصابه وتحديد فترة غياب اللاعب وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الاصابة، وبعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي وأحقيته، قرر "فيفا" إرسال المبلغ المشار إليه في حساب الأهلي.



وكان يقوم اتحاد كرة القدم المحلي بتحمل تكاليف إصابة اللاعب فقط دون النظر إلى راتبه وهو ما يتحمله "فيفا" حاليًا في ضوء لوائحه.



وانضم مروان محسن للنادي الأهلي، في منتصف عام 2016 قادمًا من الإسماعيلي بـ10 مليون جنيه.



وخاض مروان محسن صاحب الـ30 عامًا 49 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 13 هدف وصنع أربعة أهداف.