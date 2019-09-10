فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

من غرفة العمليات.. حنان مطاوع تنشر صورة مولودتها «أماليا»

تحرير:محمد فتحي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع
نشرت الفنانة حنان مطاوع، على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، من داخل غرفة العمليات، بعد ولادة ابنتها «أماليا»، برفقة زوجها ووالدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي، وعلقت على الصورة قائلة: «من فتره زمنية قريبة، ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين، وهي إبنتي أماليا، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس»، وأوضحت معنى اسم مولودتها،: «على فكره أماليا اسم مصري قديم، فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك».
يذكر أن الفنان حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «لمس أكتاف» من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، وتأليف هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.‏ وتنتظر عرض فيلمها «يوم
اقرأ المزيد
اكرم حسنى (1)

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده.. والنجوم يهنئونه

يحتفل الفنان أكرم حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 10 سبتمبر 1974. ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وهو طفل صغير وكتب عليها: "كل سنة وأنا طيب". وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، ومن بينهم هشام ماجد الذي كتب: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها". وكتب مصطفى خاطر: "كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم وعقبال مليون سنة".
مسرحية-سوبيبور (1)

«سوبيبور».. مسرحية تثير الجدل بسبب التعاطف مع اليهود

المحاولات مستمرة من قِبل إسرائيل لطمس الهوية العربية فى القدس، لأجل أن تتناسى الأجيال القادمة الحقيقة وأن تشطب دولة فلسطين من الخريطة، وهناك ممارسات صهيونية مستميتة لتحقيق أغراضها. وفى سياق آخر اشتعلت أزمة مؤخرًا داخل مصر بسبب ما وصفه البعض باختراق صهيونى للنشاط المسرحى فى مصر، ربما كلمات كبيرة وصادمة للجميع، ولكن دعونا ننطلق من الرسالة التى أشعلت لهيب الأزمة، وهى رسالة من قبل مسؤولين إسرائيليين يتوجهون بالشكر إلى فريق مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس، على عرض «سوبيبور»، الذى مثّل الجامعة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.
مسرحية-المتفائل

سهر الصايغ: رد فعل الجمهور على «المتفائل» فاجأني

تواصل الفنانة سهر الصايغ، تقديم عروض مسرحية «المتفائل» أمام الفنان سامح حسين، وتلعب خلال الأحداث دور (كوندا) وهي من العائلة المالكة بفرنسا، فتاة طيبة وهادئة ومتواضعة للغاية، تعيش قصة حب مع ابن خالها (كانديد) داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما ولكن الحب يجمع بين قلوبهما فى النهاية، وقالت «سهر» فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنها سعيدة برد فعل الجمهور على العرض المسرحي، والإقبال الجماهيري الضخم على حضور المسرحية، مؤكدة أنها هذا يعطيها دفعة قوية للأمام.
اقرأ المزيد من الأخبار
اكرم حسنى (1)

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده.. والنجوم يهنئونه

يحتفل الفنان أكرم حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 10 سبتمبر 1974. ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وهو طفل صغير وكتب عليها: "كل سنة وأنا طيب". وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، ومن بينهم هشام ماجد الذي كتب: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها". وكتب مصطفى خاطر: "كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم وعقبال مليون سنة".
عامر-منيب

رامي صبري يحيي ذكرى عامر منيب: كنت غالي عليا أوي

حرص الفنان رامي صبري على إحياء ذكرى ميلاد الراحل عامر منيب، وعبر عن اشتياقه الشديد لصديق عمره، ونشر صورة لمنيب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلا: "من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما رُحت، كنت غالى عليا أوى وكنت دائما بشوفك أخويا الكبير علاقتى بك علاقة أبدية، ربنا يجمعني بك على خير يا عامر يا غالى يا حبيبى". وطرح رامى صبرى ألبومه الجديد "فارق معاك"، الشهر الماضى، ويضم 12 أغنية، منها "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قُلت اللي عندي"، و"هو فيه كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك".
فاروق-الفيشاوى (2)

أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
ليلى-علوى-(1)

رسالة مؤثرة من ليلى علوي لوالدتها في ذكرى وفاتها

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى والدتها بمناسبة ذكرى رحيلها الثانية والتي توافق اليوم الأحد. ونشرت ليلى علوى، صورا تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز". وحرص عدد من النجوم على مواساتها، ومن بينهم النجمة هند صبري التي علّقت: "الله يرحمها تعيشي وتفتكري"، وكذلك جومانة مراد، وغيرهما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org