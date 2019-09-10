من غرفة العمليات.. حنان مطاوع تنشر صورة مولودتها «أماليا»

تحرير:محمد فتحي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

الفنانة حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، من داخل غرفة العمليات، بعد ولادة ابنتها «أماليا»، برفقة زوجها ووالدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي، وعلقت على الصورة قائلة: «من فتره زمنية قريبة، ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين، وهي إبنتي أماليا، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس»، وأوضحت معنى اسم مولودتها،: «على فكره أماليا اسم مصري قديم، فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك».

يذكر أن الفنان حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «لمس أكتاف» من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، وتأليف هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.‏ وتنتظر عرض فيلمها «يوم