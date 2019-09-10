رياضة

مران الزمالك.. تحذير ميتشو وراحة شيكابالا

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م
الزمالك
الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين استغرقت 15 دقيقة، في البداية قدم الشكر للاعبين على ما قدموه من روح وقتال خلال نهائي كأس مصر، وطالبهم بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي من اجل القادم، مؤكدًا أن التتويج بالكأس مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الأمر يتطلب العمل المتواصل بقوة والتزام وتعاون بين الجميع جهاز فني ولاعبين.
وطالب ميتشو اللاعبين بضرورة غلق صفحة كأس مصر بعد التتويج بالبطولة على حساب بيراميدز في النهائي بثلاثية في برج العرب، والتركيز في المباراة الأفريقية القادمة. وخصص ميتشو فقرات تدريبية خاصة للسداسي طارق حامد، ومحمود علاء، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرب بن شرقي، وحمدي النقاز، ومحمد عبدالشافي، وطالبهم بتنفيذ
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هدف -الزمالك (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.
السعودية_اليمن (1)

السعودية تتعثر أمام اليمن في تصفيات كأس العالم

تعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. منح محسن محمد التقدم لمنتخب اليمن مبكرا مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وتمكن هتان باهبري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الضاحي التقدم لمنتخب اليمن مرة أخرى، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
محمد-صلاح

صلاح رابعا في قائمة الأكثر فاعلية في البريميرليج

نشرت صحيفة الـ"صن" الإنجليزية إحصائية حول أكثر مهاجمي البريميرليج فاعلية أمام المرمى ظهر من خلالها تفوق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي وهداف المسابقة في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف، بينما حل المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المركز الرابع، ووفقا للإحصائية سجل أجويرو 170 هدفًا خلال 243 مباراة، بمتوسط 0.7 هدفًا لكل مباراة، وهو المعدل الأفضل بين لاعبي البريميرليج. وجاء هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني، بفارق ضئيل خلف أجويرو، حيث سجل 128 هدفًا خلال 185 مباراة، بمعدل 0.69 هدفًا للمباراة الواحدة.
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تتويج -الزمالك‎ (12)

تتويج وخسارة وإنجاز..مشاهد من فوز الزمالك بكأس مصر

لقب جديد حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم بعد أن توج ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية وهو اللقب الثالث لأبناء ميت عقبة هذا الموسم بعد أن توج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي. الزمالك قدم عرضًا ولا اروع وتألق نجومه شيكابالا وأشرف بن شرقي وأوناجم ومحمد عواد واستحقوا الفوز باللقب السابع والعشرين.
الشوط -الأول‎ (9)

ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

«صاروخ جمعة» يقود الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

بتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.
ميتشو

الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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