مران الزمالك.. تحذير ميتشو وراحة شيكابالا

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين استغرقت 15 دقيقة، في البداية قدم الشكر للاعبين على ما قدموه من روح وقتال خلال نهائي كأس مصر، وطالبهم بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي من اجل القادم، مؤكدًا أن التتويج بالكأس مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الأمر يتطلب العمل المتواصل بقوة والتزام وتعاون بين الجميع جهاز فني ولاعبين.

وطالب ميتشو اللاعبين بضرورة غلق صفحة كأس مصر بعد التتويج بالبطولة على حساب بيراميدز في النهائي بثلاثية في برج العرب، والتركيز في المباراة الأفريقية القادمة. وخصص ميتشو فقرات تدريبية خاصة للسداسي طارق حامد، ومحمود علاء، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرب بن شرقي، وحمدي النقاز، ومحمد عبدالشافي، وطالبهم بتنفيذ

وطالب ميتشو اللاعبين بضرورة غلق صفحة كأس مصر بعد التتويج بالبطولة على حساب بيراميدز في النهائي بثلاثية في برج العرب، والتركيز في المباراة الأفريقية القادمة.



وخصص ميتشو فقرات تدريبية خاصة للسداسي طارق حامد، ومحمود علاء، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرب بن شرقي، وحمدي النقاز، ومحمد عبدالشافي، وطالبهم بتنفيذ بعض التدريبات والأمور الفنية ثم بعد ذلك فقرة تدريبية خاصة بالكرة.



وعقد ميتشو جلسة مع انطونيو مدرب الأحمال وتم الاتفاق على برنامج تأهيلي اللاعبون للتغلب على الإجهاد، وحرص على تدوين بعض الملاحظات أثناء أداء اللاعبين للفقرات البدنية.



وشارك حازم إمام في التدريبات بشكل طبيعي، بعدما قام في الفترة الماضية بتأدية برنامج تأهيلي لتجهيزه بشكل قوي وكامل للفترة المقبلة، وفضل ميتشو منح محمود عبدالرازق "شيكابالا" راحة من التدريبات الجماعية اليوم.