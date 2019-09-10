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تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
وزراء الخارجية العرب
وزراء الخارجية العرب
أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
واعتبر المجلس، أن هذه التصريحات، إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة، معلنا عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب.اقرأ أيضا: بالاتفاق
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محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
ملك الأردن (1)

أول رد أردني على خطة نتنياهو لضم «الغور» والبحر الميت

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانا رسميا، أدانت فيه إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت، وأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رفض المملكة الإعلان، معتبرا أنه بمثابة تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.
الاحتفال -بيوم -عاشوراء

31 قتيلًا و100 مصاب خلال احتفالات عاشوراء بالعراق

قتل نحو 31 شخصًا، وأصيب 100 آخرون، جراء حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان: إن "31 شخصا استشهدوا وأصيب 100 آخرين في الحادث"، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين".
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

السودان يُعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

كشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، اليوم الثلاثلاء، عن موقف البلاد خلال الوقت الحالي من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقالت أسماء في مقابلة تلفزيونية: إن "الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن"، مضيفة، أن العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية مستبعدة.. نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون ذي أهمية"، ولن يكون هناك أي تطبيع، وفقًا لـ"سبوتنيك".
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ملك الأردن (1)

أول رد أردني على خطة نتنياهو لضم «الغور» والبحر الميت

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانا رسميا، أدانت فيه إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت، وأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رفض المملكة الإعلان، معتبرا أنه بمثابة تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
علم فلسطين

محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
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