رياضة

جيرالدو يقود أنجولا للفوز على جامبيا

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
أنجولا
أنجولا
حقق المنتخب الأنجولي، الفوز على نظيره الجامبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، ضمن مواجهات إياب المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا، الخاصة بمونديال 2022، ليكرر فوزه الذي تحقق في الذهاب بهدف نظيف، ويضمن التأهل إلى مجموعات تصفيات القارة السمراء، وشهد اللقاء مشاركة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب فريق الأهلي، وسجل هدفًا في الدقيقة 41، قبل أن يخرج مع الدقيقة 59 ليدخل بدلا منه دالا جيلسون لاعب ريو آفي البرتغالي.
جيرالدو انطلق بعدما استلم الكرة، وبمجهود فردي، توغل داخل منطقة الجزاء، وتلاعب بمدافعي جامبيا، وسدد بيمناه في الشباك، وفي الدقيقة 65 أدرك المنتخب الجامبي هدف التعادل عن طريق حسن سيزاي، وبعد مرور 3 دقائق، أضاف فابيو أبريو الهدف الثاني لمنتخب الغزلان. ويشارك في المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا، 28 منتخبًا،
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مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.
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السعودية تتعثر أمام اليمن في تصفيات كأس العالم

تعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. منح محسن محمد التقدم لمنتخب اليمن مبكرا مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وتمكن هتان باهبري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الضاحي التقدم لمنتخب اليمن مرة أخرى، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
محمد-صلاح

صلاح رابعا في قائمة الأكثر فاعلية في البريميرليج

نشرت صحيفة الـ"صن" الإنجليزية إحصائية حول أكثر مهاجمي البريميرليج فاعلية أمام المرمى ظهر من خلالها تفوق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي وهداف المسابقة في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف، بينما حل المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المركز الرابع، ووفقا للإحصائية سجل أجويرو 170 هدفًا خلال 243 مباراة، بمتوسط 0.7 هدفًا لكل مباراة، وهو المعدل الأفضل بين لاعبي البريميرليج. وجاء هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني، بفارق ضئيل خلف أجويرو، حيث سجل 128 هدفًا خلال 185 مباراة، بمعدل 0.69 هدفًا للمباراة الواحدة.
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منتخب-مصر

مصدر بالجبلاية يكشف عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تردد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إن هذه الأنباء تضمنت تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالي: حسن شحاتة رئيس الجهاز، وأحمد حسن مدير المنتخب، وضياء السيد المدرب الفني، وعبد الظاهر السقا المدرب المساعد.
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الإسماعيلي يفاضل بين 3 مدربين لقيادة الدراويش

يفاضل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، بين الفرنسي نيكولاس ديبويس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي سيرجان فاسيليفيتش، مدرب أنجولا، كما علم «التحرير» أن هناك مدربا أرجنتينيا آخر مرشح لاختيار أحدهم لقيادة الدراويش في الموسم المقبل (2019-2020). ومن المقرر أن تعلن إدارة الإسماعيلي عن اسم المدير الفني الذي يقود الدراويش بالموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وإن كان الأقرب لتلك المهمة هو الصربي سيرجان فاسيليفيتش، علمًا بأن محمود جابر، يتولى مهمة المدير الفني للدراويش حاليا، لكن مجلس الإدارة يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي.
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يد مصر تسقط أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولي، بنتيجة 25- 31، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في المغرب، وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، بنتيجة 15-12 واستمر التأخر في الشوط الثاني. كان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب. ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (4)

مصر في مهمة خطف ذهبية اليد الإفريقية أمام أنجولا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب أنجولا، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة (27- 24)، بينما سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التي أُقيمت في الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
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