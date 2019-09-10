جيرالدو يقود أنجولا للفوز على جامبيا

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

أنجولا

حقق المنتخب الأنجولي، الفوز على نظيره الجامبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، ضمن مواجهات إياب المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا، الخاصة بمونديال 2022، ليكرر فوزه الذي تحقق في الذهاب بهدف نظيف، ويضمن التأهل إلى مجموعات تصفيات القارة السمراء، وشهد اللقاء مشاركة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب فريق الأهلي، وسجل هدفًا في الدقيقة 41، قبل أن يخرج مع الدقيقة 59 ليدخل بدلا منه دالا جيلسون لاعب ريو آفي البرتغالي.

جيرالدو انطلق بعدما استلم الكرة، وبمجهود فردي، توغل داخل منطقة الجزاء، وتلاعب بمدافعي جامبيا، وسدد بيمناه في الشباك، وفي الدقيقة 65 أدرك المنتخب الجامبي هدف التعادل عن طريق حسن سيزاي، وبعد مرور 3 دقائق، أضاف فابيو أبريو الهدف الثاني لمنتخب الغزلان. ويشارك في المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا، 28 منتخبًا،