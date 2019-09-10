بالسكين.. عاطل يقتل سايسا وأهالي فيصل يسلموه للشرطة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

سكين- صورة تعبيرية

نجحت قوات الأمن في الجيزة بمعاونة أهالي منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل قتل سايسا بشارع المساحة وسط ذهول المارة من الجيران والأهالي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، لحين استصدار قرارا بدفن الجثة بعد تشريحها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.

أشارت تحريات مباحث الجيزة الأولية، إلى أن خلافا ماليا بين الضحية "محمد س."، ويعمل سايسا، وبين المتهم تطور إلى مشاجرة، أقدم على أثرها الأخير لإشهار سكينا كان بحوزته مسددا طعنات للمجني عليه أودت بحياته في الحال. وأضافت التحريات أن القتيل حسن السمعة والسلوك، ومشهود له بالاحترام وحسن الخلق، وأفاد شهود العيان