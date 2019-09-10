جريمة

بالسكين.. عاطل يقتل سايسا وأهالي فيصل يسلموه للشرطة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
سكين- صورة تعبيرية
سكين- صورة تعبيرية
نجحت قوات الأمن في الجيزة بمعاونة أهالي منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل قتل سايسا بشارع المساحة وسط ذهول المارة من الجيران والأهالي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، لحين استصدار قرارا بدفن الجثة بعد تشريحها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.
أشارت تحريات مباحث الجيزة الأولية، إلى أن خلافا ماليا بين الضحية "محمد س."، ويعمل سايسا، وبين المتهم تطور إلى مشاجرة، أقدم على أثرها الأخير لإشهار سكينا كان بحوزته مسددا طعنات للمجني عليه أودت بحياته في الحال. وأضافت التحريات أن القتيل حسن السمعة والسلوك، ومشهود له بالاحترام وحسن الخلق، وأفاد شهود العيان
اقرأ المزيد
محكمة-النقض

جلسة عاجلة لنظر طعن ليبيا على تعويض عائلة مصرية 261 مليون دولار

قال مصدر قضائي إن محكمة النقض تعكف حاليا على تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم من الحكومة الليبية على الحكم الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لضرب الاقتصاد القومي

رصد ضباط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية مخططاً لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق؛ لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف المساس بأمن الوطن، والنيل من استقراره.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
قوات-الشرطة (2)

الشرطة تتصدى لمروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اغتصاب

خطفوا قاصرا واغتصبوها.. إحالة 4 شباب إلى الجنايات

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الأحد، بإحالة 4 متهمين "شباب" إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل، إذ تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة المجني عليها، والذي أظهر فقد الفتاة عذريتها وأثبت الاعتداء الجنسي عليها أكثر من مرة، وبعد الانتهاء من التحقيقات كاملة أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين إلى الجنايات. ومن المقرر أن تتسلم محكمة الاستئناف أوراق القضية، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام الدائرة المختصة.
hطفل البالوعة

تجديد حبس مدير شبكات صرف الجيزة في غرق «طفل البلاعة»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوما على خلفية التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في واقعة مصرع الطفل «ياسين»، صاحب الـ 6 سنوات، على أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، كما استعجلت النيابة ضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
طعن-بالسكين

«خفت تفضحني» قاتل «مسنة الحدائق» يعترف بجريمته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بقتل مسنة لسرقتها بحدائق القبة، وقال المتهم خلال التحقيقات: «قتلتها غصب عنى عشان خفت تفضحنى بعد ما سرقتها»، فيما تنتظر نيابة الحوادث تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما استعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن ملابسات وظروف الحادث، واستكمال سماع شهود القضية وصولا للأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب جريمته.
طعن

من حديقة الحيوان إلى الدم.. 44 يوما في قضية «فتاة العياط»

يوما تلو الآخر، تزداد قضية اتهام فتاة بذبح سائق ميكروباص، غموضا، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط»، إذ مرت بمحطات مهمة بداية من تسليم الفتاة نفسها لمأمور مركز شرطة العياط في 13 من يوليو الماضي، ومرورا بأقوالها تفصيليا خلال تحقيقات النيابة، وكذا حرب التصريحات الإعلامية المتبادلة بين محامي الفتاة المتهمة بالقتل ومحامي المجني عليه، وانتهاءً بقرار قاضي المعارضات الصادر، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت النيابة العامة عليه ومن المنتظر تحديد جلسة خلال 48 ساعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org