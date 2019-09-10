بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»
تحرير:وكالات
١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
علم أمريكا
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 جماعة إرهابية، استهدفت القادة والمشغلين والممولين، بما في ذلك تنظيم داعش، والقاعدة، وشملت العقوبات منظمة حماس والمؤسسات التابعة لها الأخرى.
وقال منوشين، إن وزارة الخزانة الأمريكية تعزز الجهود الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
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وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 جماعة إرهابية، استهدفت القادة والمشغلين والممولين، بما في ذلك تنظيم داعش، والقاعدة، وشملت العقوبات منظمة حماس والمؤسسات التابعة لها الأخرى.
وقال منوشين، إن وزارة الخزانة الأمريكية تعزز الجهود الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وفي رده على سؤال CNN، حول ما إذا كانت فريق الأمن القومي الأمريكي يعاني من الفوضى بعد إقالة جون بولتون، قال وزير الخزانة، إنه لا يعتقد ذلك مطلقا، مضيفًا: «دعني أقول فقط إن فريق الأمن القومي، يتكون من مستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، وأنا، ورئيس الأركان، وكثير غيرنا».
وكان من المفترض أن يحضر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، هذا المؤتمر الصحفي، لكنه أقيل قبل المؤتمر الصحفي بوقت قصير.