بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

علم أمريكا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 جماعة إرهابية، استهدفت القادة والمشغلين والممولين، بما في ذلك تنظيم داعش، والقاعدة، وشملت العقوبات منظمة حماس والمؤسسات التابعة لها الأخرى. وقال منوشين، إن وزارة الخزانة الأمريكية تعزز الجهود الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وفي