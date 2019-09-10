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بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
علم أمريكا
علم أمريكا
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 جماعة إرهابية، استهدفت القادة والمشغلين والممولين، بما في ذلك تنظيم داعش، والقاعدة، وشملت العقوبات منظمة حماس والمؤسسات التابعة لها الأخرى. وقال منوشين، إن وزارة الخزانة الأمريكية تعزز الجهود الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وفي
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ترامب

ترامب يجبر مستشار الأمن القومي على الاستقالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، أمس الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفًا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته»، وتابع قائلا: «سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح، أشكر جون جزيل الشكر على خدمته التي قدمها، وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.
برج-ترامب

كلاكيت ثاني مرة.. اتهامات لترامب بالتربح من منصبه

لا تزال العديد من الملفات تؤرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوى السياسة الداخلية، وهو الأمر الذي قد يكون من الأمور التي يخشى أن تكون عائقا في سبيل فوزه بولاية أخرى في البيت الأبيض، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة على المستوى السياسي. وتبقى دائمًا أزمات الرئيس الأمريكي الأخطر هي تلك التي تتعلق باستغلال إمكانياته ومشروعاته الاقتصادية من أجل الاستفادة من منصبه كرئيس للبلاد، وهو الأمر الذي يشمل التنسيق مع المؤسسات الفيدرالية والحكومية، بما في ذلك الجيش الأمريكي.
الهند-وباكستان

معلومات استخباراتية هندية تكشف مؤامرة باكستان بكشمير

وجهت نيودلهي، اليوم السبت، اتهاما جديدا إلى إسلام آباد، بمحاولة تأجيج العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها، مشيرة إلى أن نحو 200 مسلح حاولوا التسلل من باكستان إلى المنطقة المشار إليها. وقال مستشار الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن "نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودي من مختلف أنحاء كشمير"، مضيفًا أن هذه الأرقام جاءت من اتصالات لاسلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية، وقد تم احتجاز بعض هؤلاء لدى قوات الأمن الهندية، وفقا لـ"رويترز".
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حسن-روحانى

إيران تتخلى عن قيودها في مجال بحث وتطوير النووي

أعلنت إيران، اليوم الخميس، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في وقت سابق، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. من جانبها أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.
روحان

إيران تحدد موعد انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن الخطوة الثالثة لإيران في برنامجها النووي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات مساء اليوم، ”سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية، خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة“.
براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
طائرات

أمريكا توجه ضربة جوية لتنظيم القاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، دون مزيد من التفاصيل. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب. وكانت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أشارت إلى أن أدريان داريا (جريس 1 سابقا) بعد أن غيرت مسارها مرات اتجهت الجمعة إلى ميناء الإسكندرونة التركي شمال سوريا.
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