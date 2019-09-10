بعد عملية «الأصل».. هل تشتعل حرب الجواسيس بين أمريكا وروسيا؟

في مشهد درامي توقفت طائرتان روسية وأمريكية على المدرج في مطار فيينا بينما سيارات تتحرك ذهابا وإيابا بينهما لتتسلم روسيا 10 جواسيس وأمريكا 4 فقط

تحرير:أحمد منصور ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

لم تمضِ سوى ثمانية أشهر على اعتقال روسيا، بول ويلان، بتهمة التجسس لمصلحة أجهزة المخابرات الأمريكية، حتى قالت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة نجحت في سحب واحد من أعلى مصادرها في روسيا، والتي أرسلته في مهمة سرية لم يُكشف عنها، ما يُنبئ باشتعال حرب الجواسيس مجددا بين الدولتين، بعد أن انطفأ وميضها في أول التسعينات. المصادر التي صرحت لـ"سي إن إن"، الإثنين، أفادت بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك مايك بومبيو، أخبر مسؤولين في إدارة ترامب، أن هناك الكثير من المعلومات التي ظهرت فيما يتعلق بالمصدر السري والمعروف باسم "الأصل".

"خيال رخيص" هو ملخص أول رد رسمي خرج من الكرملين، يوم الثلاثاء، على العملية السرية الأمريكية في عقر دار روسيا، وذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، مضيفا "كل هذا الجدال حول من اُنتزع بشكل فوري، ومن أنقذ". سحب «الأصل» من روسيا رغم الكشف عن العملية الاستخباراتية

"خيال رخيص" هو ملخص أول رد رسمي خرج من الكرملين، يوم الثلاثاء، على العملية السرية الأمريكية في عقر دار روسيا، وذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، مضيفا "كل هذا الجدال حول من اُنتزع بشكل فوري، ومن أنقذ".

سحب «الأصل» من روسيا

رغم الكشف عن العملية الاستخباراتية الأمريكية خلال الساعات الماضية، فإن تنفيذها حدث في مايو من عام 2017 بعد إثارة مخاوف مِن أن الرئيس دونالد ترامب وإدارته تعاملوا كثيرا مع المخابرات السرية، ما قد يُسهم في كشف المصدر السري في الحكومة الروسية.

عملية استخراج الجاسوس "الأصل" الذي كشفت عنه المصادر كان بدافع الخوف من أن ترامب قد يبوح بمعلومات استخبارية سرية في لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وهو ما نفاه لافروف شخصيا، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي.

وبينما رفضت أمريكا الكشف عن هوية الجاسوس السري، فقد أكد لافروف أنه لم يلتقِ بأوليج سمولنيكوف، الذى تصفه وسائل إعلام بـ"الجاسوس الأمريكي" فى الكرملين، بحسب روسيا اليوم.

لافروف قال: "بالنسبة لهذا المواطن، لم أره أبدا ولم أقابله قط ولم أتابع مسيرته أو تحركاته، ولا أريد التعليق على مثل هذه الشائعات".

"وفيما يتعلق بلقائي مع الرئيس ترامب بالبيت الأبيض في مايو 2017، فإن الزيارة جاءت ردا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، ريكس تيلرسون، إلى موسكو، ولم يقدم أحد في سياق هذه المحادثات للطرف الآخر أي أسرار"، هكذا أكد لافروف.

بيسكوف شدد هو الآخر على أن "سمولنيكوف" كان يعمل فى إدارة الكرملين، وأُقيل منذ عدة أعوام بأمر داخلي، كما أنه لم يكن يشغل أيا من المناصب الكبيرة، بحيث لا يتم تعيين الأشخاص فى هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس.

الجاسوسية بين روسا وأمريكا

"زرع الجواسيس" عملية مستمرة لم تنقطع منذ الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، وفقا للوقائع المتكررة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى عقد صفقات لتبادل العملاء في أشبه ما يكون بعملية تبادل تجاري عادية على مرأى ومسمع من العالم.

ففي أكبر عملية جاسوسية بين القوتين جرت أحداثها في عام 2010، وصل نحو 10 جواسيس روس من الولايات المتحدة إلى العاصمة الروسية موسكو قادمين على متن طائرة أقلعت من فيينا بالنمسا، بحسب "فرانس برس".

وفي مشهد درامي، توقفت طائرتان روسية وأمريكية جنبا إلى جنب على المدرج في مطار فيينا لنحو ساعة ونصف الساعة بينما كانت سيارات تتحرك ذهابا وإيابا بينهما، في تكتيك مخابراتي، ثم أقلعت الطائرة الروسية وفي أعقابها الأمريكية.

وفي المقابل وقع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، وقتذاك، على مرسوم بالعفو عن أربعة روس كانوا يقضون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة في بلادهم بتهمة التجسس لحساب الغرب.

التاريخ الطويل من الجاسوسية بين واشنطن وموسكو، لم يقتصر على تلك العملية، إذ كشفت أمريكا عن الجاسوسة ماريا بوتينا، وهي روسية أقامت علاقات مع الطبقة السياسية الأمريكية واعترفت بأنها عملت لمصلحة بلادها، فيما طالب مُدعون أمريكيون بمعاقبتها بالسجن لمدة 18 شهرا، خصوصا بعد أن اعترفت أمام القضاء بأنها مذنبة في ديسمبر 2018، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ووجه القضاء الأمريكي، إلى الروسية تهمة "التآمر" بغرض "خدمة مصالح روسيا" بعد توقيفها في يوليو 2018.

ودائما ما كانت تظهر "بوتينا" على شبكات التواصل الاجتماعي حاملة مسدسًا، رافضة التنديد بتشديد القوانين على حمل السلاح في بلادها، وقابلت في زيارات لواشنطن منذ 2015 مسئولين في "الجمعية الوطنية للبنادق".

وفي فصل من فصول الحرب الجاسوسية بين البلدين، أوقفت روسيا الأميركي بول ويلان نهاية ديسمبر 2018، أي في أعقاب توقيف الجاسوسة الروسية، إذ وجهت إليه تهمة التجسس.

وبحسب "سي إن إن" فإن ويلان عمل مديرا كبيرا في شركة توظيف أمريكية تُدعى "كيلي سيرفيسس"، كما خدم 14 عاما، في البحرية الأمريكية، وأكمل دورتين في العراق عامي 2004 و2006، قبل تسريحه في 2008، بعد محاكمة عسكرية لإدانته بتهمة السرقة.

وعن علاقته بالروس، بدأت عندما ترددت على موسكو مرات عدية، إحداها في عام 2006، عندما قضى إجازة أسبوعين، وفي 2017 قالت البحرية الأمريكية إنه سافر لروسيا "لتجربة حقبة ما بعد السوفيتية لموسكو وسان بطرسبرج"، ونشرت صورة له أمام الكرملين.

فيما بعد ذلك أجهزة الأمن الروسية توقيف ويلان أثناء عمل تجسسي في موسكو، ليواجه عقوبة السجن عشرين عامًا.

الحرب الباردة.. هل تعود؟

من المعروف أن الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا التي بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في عام 1947، قد وضعت أوزارها في أول التسعينات من القرن الماضي، لكن الشواهد والوقائع تشير إلى عكس ذلك تماما، فما بين تبادل لصفقات جواسيس، إلى ندية واضحة في الكشف عن تطوير أسلحة وتقدم صناعي وتكنولوجيا مبتكرة وتسابق فضائي تتصارع القوتين، في سيناروهات أشبه بفترة الحرب الباردة.

ففي أغسطس من عام 2017، أقبلت الولايات المتحدة على تنفيذ برنامج تحديث لترسانتها النووية، بتطوير قنابل عالية الدقة، من شأنها أن تؤثر جذريًا على التوازن الاستراتيجى فى العالم.

وبحسب "سبوتنيك"، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأمريكية الجنرال بول سيلفا، وقتذاك، "إذا كنت تمتلك سلاحا فتاكا فيمكنك الرد على جميع التهديدات بما فى ذلك النووية".

سيلفا أوضح أن "الولايات المتحدة تواصل عملها بشكل مستمر لتطوير سلاحها النووى، بالإضافة لتطوير الصواريخ الباليستية".

وتزامنا مع إعلان أمريكا، كشفت روسيا عن تطوير صاروخ ذكي جديد "قادر على التفكير واتخاذ القرارات بنفسه"، بحسب "بوريس أوبنوسوف" الرئيس التنفيذى لشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية فى مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية.

"رأينا هذا الصاروخ، عندما استخدمه الأمريكيون فى سوريا، وكان من الممكن إعادة توجيه الصواريخ مرة أخرى إلى أهداف"، هكذا أوضح "أوبنوسوف"، مؤكدا أن العمل جار فى هذا المجال، وهو مجال خطير جدا، إذ يتطلب إجراء الكثير من البحوث.

وفي أول أغسطس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، أن وزارة الدفاع بدأت في عام 2017 أعمال تطوير الصواريخ الأرضية المجنحة التي كانت محظورة وفقا لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

هوفمان قال في بيان، نقلته "سبوتنيك": "نظرًا لعدم امتثال روسيا لشروط المعاهدة، بدأت وزارة الدفاع في إجراء أعمال البحث والتطوير منذ عام 2017. وتركزت الجهود الأولية التي بذلتها الوزارة في مجال البحث والتطوير على أنظمة الصواريخ الأرضية المجنحة المتنقلة.