رياضة

صلاح رابعا في قائمة الأكثر فاعلية في البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
نشرت صحيفة الـ"صن" الإنجليزية إحصائية حول أكثر مهاجمي البريميرليج فاعلية أمام المرمى ظهر من خلالها تفوق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي وهداف المسابقة في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف، بينما حل المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المركز الرابع، ووفقا للإحصائية سجل أجويرو 170 هدفًا خلال 243 مباراة، بمتوسط 0.7 هدفًا لكل مباراة، وهو المعدل الأفضل بين لاعبي البريميرليج. وجاء هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني، بفارق ضئيل خلف أجويرو، حيث سجل 128 هدفًا خلال 185 مباراة، بمعدل 0.69 هدفًا للمباراة الواحدة.
وتفوق كين على الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الذي سجل 35 هدفًا خلال 53 مباراة، بمعدل 0.66 والمصري محمد صلاح الذي سجل 59 هدفًا خلال 91 مباراة، بمتوسط 0.65. وفيما يلي قائمة أكثر مهاجمي بريميرليج فاعلية: 1- سيرخيو أجويرو: 0.7 هدفًا لكل مباراة 2- هاري كين: 0.69 هدفًا لكل مباراة 3- بيير
اقرأ المزيد
هدف -الزمالك (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.
السعودية_اليمن (1)

السعودية تتعثر أمام اليمن في تصفيات كأس العالم

تعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. منح محسن محمد التقدم لمنتخب اليمن مبكرا مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وتمكن هتان باهبري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الضاحي التقدم لمنتخب اليمن مرة أخرى، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
انجولا‎

جيرالدو يقود أنجولا للفوز على جامبيا

حقق المنتخب الأنجولي، الفوز على نظيره الجامبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، ضمن مواجهات إياب المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا، الخاصة بمونديال 2022، ليكرر فوزه الذي تحقق في الذهاب بهدف نظيف، ويضمن التأهل إلى مجموعات تصفيات القارة السمراء، وشهد اللقاء مشاركة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب فريق الأهلي، وسجل هدفًا في الدقيقة 41، قبل أن يخرج مع الدقيقة 59 ليدخل بدلا منه دالا جيلسون لاعب ريو آفي البرتغالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح (1.) (2)

أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
محمد صلاح (1.) (3)

الحكم على صاحب التغريدة العنصرية ضد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية أن جاري هايلاند مشجع إيفرتون الإنجليزي الذي استهدف بتغريداته العنصرية النجم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تم معاقبته بالسجن لمدة ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 شهرًا ، كما تضمن حكم المحكمة على مشجع التوفيز إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الدورة التدريبية لتعزيز الكرامة. وقام هايلاند بإرسال صورة لمحمد صلاح مرتدياً سترة ناسفة مُركبة عليها، وكان المشجع يملك فقط 13 متابعا على حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتوقع هيلاند أن تنتشر الصورة التى نشرها عبر حسابه بهذا الشكل .
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويواصل مطاردة ليفربول

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "يتنس فيرست"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، سجل سيرجيو أجويرو هدف التقدم للسيتي، في الدقيقة الثالثة عشرة من بداية اللقاء، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني، في الدقيقة الثالثة والأربعين، قبل أن يقلص هاري ويلسون الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد المهاجم الأرجنتيني وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 64.
محمد صلاح (1.) (3)

صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org