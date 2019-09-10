صلاح رابعا في قائمة الأكثر فاعلية في البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

محمد صلاح

نشرت صحيفة الـ"صن" الإنجليزية إحصائية حول أكثر مهاجمي البريميرليج فاعلية أمام المرمى ظهر من خلالها تفوق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي وهداف المسابقة في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف، بينما حل المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المركز الرابع، ووفقا للإحصائية سجل أجويرو 170 هدفًا خلال 243 مباراة، بمتوسط 0.7 هدفًا لكل مباراة، وهو المعدل الأفضل بين لاعبي البريميرليج. وجاء هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني، بفارق ضئيل خلف أجويرو، حيث سجل 128 هدفًا خلال 185 مباراة، بمعدل 0.69 هدفًا للمباراة الواحدة.

وتفوق كين على الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الذي سجل 35 هدفًا خلال 53 مباراة، بمعدل 0.66 والمصري محمد صلاح الذي سجل 59 هدفًا خلال 91 مباراة، بمتوسط 0.65. وفيما يلي قائمة أكثر مهاجمي بريميرليج فاعلية: 1- سيرخيو أجويرو: 0.7 هدفًا لكل مباراة 2- هاري كين: 0.69 هدفًا لكل مباراة 3- بيير

وتفوق كين على الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الذي سجل 35 هدفًا خلال 53 مباراة، بمعدل 0.66 والمصري محمد صلاح الذي سجل 59 هدفًا خلال 91 مباراة، بمتوسط 0.65.



وفيما يلي قائمة أكثر مهاجمي بريميرليج فاعلية:



1- سيرخيو أجويرو: 0.7 هدفًا لكل مباراة



2- هاري كين: 0.69 هدفًا لكل مباراة



3- بيير إيميريك أوباميانج: 0.66 هدفًا لكل مباراة



4- محمد صلاح: 0.65 هدفًا لكل مباراة



5- ساديو ماني: 0.42 هدفًا لكل مباراة



6- أليكساندر لاكازيت: 0.41 هدفًا لكل مباراة



7- جابرييل جيسوس: 0.4 هدفًا لكل مباراة



8- روبيرتو فيرمينو: 0.35 هدفًا لكل مباراة



8- أوليفيه جيرو: 0.35 هدفًا لكل مباراة



10- سون هيونج مين: 0.32 هدفًا لكل مباراة