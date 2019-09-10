السعودية تتعثر أمام اليمن في تصفيات كأس العالم

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

السعودية واليمن

تعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. منح محسن محمد التقدم لمنتخب اليمن مبكرا مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وتمكن هتان باهبري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الضاحي التقدم لمنتخب اليمن مرة أخرى، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار، تعديل النتيجة بهجوم ضاغط واستطاع أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 48، عن طريق سالم الدوسري، لتشتعل المباراة بعدها. واصل المنتخب السعودي محاولاته المتتالية لاقتناص الثلاث نقاط، لكن دفاع اليمن كان في الموعد، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي