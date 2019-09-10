رياضة

السعودية تتعثر أمام اليمن في تصفيات كأس العالم

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
السعودية واليمن
السعودية واليمن
تعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. منح محسن محمد التقدم لمنتخب اليمن مبكرا مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وتمكن هتان باهبري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الضاحي التقدم لمنتخب اليمن مرة أخرى، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
وفي الشوط الثاني، حاول منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار، تعديل النتيجة بهجوم ضاغط واستطاع أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 48، عن طريق سالم الدوسري، لتشتعل المباراة بعدها. واصل المنتخب السعودي محاولاته المتتالية لاقتناص الثلاث نقاط، لكن دفاع اليمن كان في الموعد، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي
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هدف -الزمالك (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.
محمد-صلاح

صلاح رابعا في قائمة الأكثر فاعلية في البريميرليج

نشرت صحيفة الـ"صن" الإنجليزية إحصائية حول أكثر مهاجمي البريميرليج فاعلية أمام المرمى ظهر من خلالها تفوق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي وهداف المسابقة في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف، بينما حل المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المركز الرابع، ووفقا للإحصائية سجل أجويرو 170 هدفًا خلال 243 مباراة، بمتوسط 0.7 هدفًا لكل مباراة، وهو المعدل الأفضل بين لاعبي البريميرليج. وجاء هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني، بفارق ضئيل خلف أجويرو، حيث سجل 128 هدفًا خلال 185 مباراة، بمعدل 0.69 هدفًا للمباراة الواحدة.
انجولا‎

جيرالدو يقود أنجولا للفوز على جامبيا

حقق المنتخب الأنجولي، الفوز على نظيره الجامبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، ضمن مواجهات إياب المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا، الخاصة بمونديال 2022، ليكرر فوزه الذي تحقق في الذهاب بهدف نظيف، ويضمن التأهل إلى مجموعات تصفيات القارة السمراء، وشهد اللقاء مشاركة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب فريق الأهلي، وسجل هدفًا في الدقيقة 41، قبل أن يخرج مع الدقيقة 59 ليدخل بدلا منه دالا جيلسون لاعب ريو آفي البرتغالي.
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انجولا‎

جيرالدو يقود أنجولا للفوز على جامبيا

حقق المنتخب الأنجولي، الفوز على نظيره الجامبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، ضمن مواجهات إياب المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا، الخاصة بمونديال 2022، ليكرر فوزه الذي تحقق في الذهاب بهدف نظيف، ويضمن التأهل إلى مجموعات تصفيات القارة السمراء، وشهد اللقاء مشاركة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب فريق الأهلي، وسجل هدفًا في الدقيقة 41، قبل أن يخرج مع الدقيقة 59 ليدخل بدلا منه دالا جيلسون لاعب ريو آفي البرتغالي.
كأس-العالم (1)

عرب آسيا في مواجهات مرتقبة بتصفيات المونديال اليوم

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتواجه السعودية نظيرتها اليمن على ملعب البحرين الوطني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتحتل السعودية المركز الرابع دون رصيد من النقاط، بينما تتواجد اليمن في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فلسطين المتصدرة برصيد 3 نقاط لمواجهة سنغافورة الثالثة برصيد نقطة واحدة الساعة 1:45 ظهرًا على ملعب جالا بيسار
قطر 2022 - شعار-مونديال-قطر (6)

رئيس الاتحاد الآسيوي يعلق على شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البُعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
فينجر

فينجر لا يستبعد التدريب في مونديال 2022

لا يستبعد المدرب الفرنسي أرسين فينجر تدريبات أحد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تحتضنها قطر عام 2022، وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا، وبعدها ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية الأوروبية، وآخرها تدريب نيوكاسل بعد رحيل الإسباني رافا بينيتز، إلا أنه لم يشرف على تدريب أي فريق متفرغًا للتحليل، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس".
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