مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

الزمالك

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.

واستبعد المدرب الصربي، كلًا من، حازم إمام وإسلام جابر لأسباب فنية، فيما غاب محمد حسن ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية، بينما شهدت القائمة عودة كريم بامبو، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد سيد "زيزو". وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحي. خط الدفاع: محمود علاء، محمود الونش،

واستبعد المدرب الصربي، كلًا من، حازم إمام وإسلام جابر لأسباب فنية، فيما غاب محمد حسن ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية، بينما شهدت القائمة عودة كريم بامبو، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد سيد "زيزو".



وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحي.



خط الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، حمدي النقاز.



خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد عنتر، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، أحمد سيد "زيزو"، كريم "بامبو".



خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.



ويدخل الزمالك المباراة منتشيًا بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في نهائي المسابقة.



