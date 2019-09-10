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بعد تقليص الالتزامات النووية للمرة الثالثة.. إيران إلى أين؟

دائما ما كانت إيران تُهدد بخفض التزاماتها النووية وتشغيل مفاعل "آراك" الذي يكفل الاتفاق تعطيل العمل فيه وذلك في ظل عدم وفاء الدول الأوروبية بحل الأزمة
تحرير:أحمد منصور ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
حسن روحاني
حسن روحاني
بين العقوبات والتصعيد، أصبح الاتفاق النووي الإيراني في حالة لا يحسد عليها، خصوصا بعد إعلان طهران الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية يوم السبت، ردا على فرض عقوبات أمريكية مستمرة آخرها على شركات وسفن وأفراد إيرانيين. إيران أقبلت على "خدش الاتفاق" النووي للمرة الثالثة، بعد أن رفضت عرضًا بقرضٍ قيمته 15 مليار دولار من الدول الأوروبية، بهدف حماية اقتصادها من العقوبات، وهو ما وضعها في قلب مصير غير واضح بالنسبة للبعض، ومن ناحية أخرى ظهرت إيران في موقف قوي ردا على تصعيد إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نظر البعض الآخر.
هذا الرفض أوردته وكالة "فارس" الرسمية، عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إذ قال: "عودتنا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى 4 أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر". ودائما ما كانت إيران تُهدد بخفض التزاماتها النووية، وتشغيل
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نتنياهو

لحظة هروب نتنياهو من مؤتمر انتخابي بعد إطلاق صواريخ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، إلى أحد الملاجئ، بعدما دوت صافرات الإنذار عالية بأرجاء المستوطنة أثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، وأوضحت قناة 13 العبرية، التي نشرت الفيديو عبر صفحتها على "تويتر"، إن القصف تزامن مع إلقاء نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، مشيرة إلى أن القبة الصاروخية اعترضت عدد من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، فاضطر لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا، بحسب روسيا اليوم.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

بريطانيا تهاجم إيران بسبب ناقلة النفط وتستدعي سفيرها

اعتبرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إيران تمثل خرقًا غير مقبول للقانون الدولي، مؤكدة أنها ستثير الموضوع في الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن إيران أخلت بالتعهد الذي قدمته بعدم توجه ناقلة النفط إلى سوريا، معلنة "استدعاء السفير الإيراني للتنديد بالأفعال الإيرانية". واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.
نتنياهو-ليبرمان

هل يصبح «ليبرمان» كلمة السر في استمرار حكم نتنياهو؟

يبدو أن بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه رئيسا لوزراء إسرائيل، يعتمد على دعم حليف سابق انقلب عليه الآن، وهو وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، المتحدث الفظ، والسياسي المتشدد، الذي لعب دورا رئيسيا في صعود نتنياهو إلى السلطة في عام 1996، ويبدو أن ليبرمان في طريقه أن يصبح الكارت الرابح في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر لها 17 سبتمبر الجاري، وهذا هو سبب قلق رئيس الوزراء، ففي مايو الماضي، تسبب ليبرمان في إعادة الانتخابات، بعد أن رفض دعوة نتنياهو للانضمام إلى ائتلافه الحكومي، بسبب الخلاف حول مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
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براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
ترامب

«أمريكا ملهاش يد».. ترامب يسخر من فشل صاروخ إيران

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فشل صاروخ إيراني كان يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، لدى إطلاقه الخميس، إذ كتب تغريدة أرفقها بصورة مقربة لموقع الإطلاق بعد التفجير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا:"الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي للصاروخ الإيراني"، ثم تابع متهكما: "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ملابسات ما جرى".. وكانت أمريكا تعارض إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.
ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
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