بعد تقليص الالتزامات النووية للمرة الثالثة.. إيران إلى أين؟

دائما ما كانت إيران تُهدد بخفض التزاماتها النووية وتشغيل مفاعل "آراك" الذي يكفل الاتفاق تعطيل العمل فيه وذلك في ظل عدم وفاء الدول الأوروبية بحل الأزمة

تحرير:أحمد منصور ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

بين العقوبات والتصعيد، أصبح الاتفاق النووي الإيراني في حالة لا يحسد عليها، خصوصا بعد إعلان طهران الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية يوم السبت، ردا على فرض عقوبات أمريكية مستمرة آخرها على شركات وسفن وأفراد إيرانيين. إيران أقبلت على "خدش الاتفاق" النووي للمرة الثالثة، بعد أن رفضت عرضًا بقرضٍ قيمته 15 مليار دولار من الدول الأوروبية، بهدف حماية اقتصادها من العقوبات، وهو ما وضعها في قلب مصير غير واضح بالنسبة للبعض، ومن ناحية أخرى ظهرت إيران في موقف قوي ردا على تصعيد إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نظر البعض الآخر.

هذا الرفض أوردته وكالة "فارس" الرسمية، عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إذ قال: "عودتنا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى 4 أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر". ودائما ما كانت إيران تُهدد بخفض التزاماتها النووية، وتشغيل

هذا الرفض أوردته وكالة "فارس" الرسمية، عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إذ قال: "عودتنا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى 4 أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر".

ودائما ما كانت إيران تُهدد بخفض التزاماتها النووية، وتشغيل مفاعل "آراك" الذي يكفل الاتفاق تعطيل العمل فيه، وذلك في ظل عدم وفاء الدول الأوروبية المشاركة في الصفقة "فرنسا وبريطانيا وألمانيا" بالوعود الخاصة بتخفيف خسائر طهران جراء العقوبات، إذ اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبي ذو النور، أن أوروبا تستطيع شراء نفط إيران لكنها تتجنب "تخريب علاقاتها" مع واشنطن.



ذو النور أكد في كلمة ألقاها، السبت، أن أوروبا لا تلتزم بالاتفاق النووي مع إيران، مشيرًا إلى حجم التبادل التجاري بين أوروبا وأمريكا يبلغ سنويا تريليون دولار، في حين أن أعلى حجم للتبادل التجاري بين إيران وأوروبا لم يتجاوز في العام الواحد 20 مليار دولار.

محاولة أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي

وفي رد سريع من الجانب الأوروبي الذي تصدى للتفاوض مع طهران، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أمس الأحد، أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة" رغم أن إيران أعلنت رسميا تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

واشترط الوزير الفرنسي في حديث لبرنامج "لو جران راندي فو" أن تتخلى إيران عن تصعيدها بشأن الاتفاق، مقابل العودة للحوار من جديد ومحاولة الوصول إلى حل.

وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية نقلت ردا على تصريحات الوزير الفرنسي، جاء على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الذي قال إن الاتفاق النووي ليس طريقا باتجاه واحد، مؤكدا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، كما فعلتها في المراحل الثلاث.

وقال حميد رضا حبيبي، النائب في البرلمان الإيراني، إن اجتماعا في البرلمان، يوم الأحد، ناقش رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50% ، إذ تعمل إيران على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 و IR-7 و IR-8 " التي تستخدم للتخصيب، أما النائب حسين نقوي، فنقل عن الاجتماع، أن إيران جاهزة للعودة إلى ظروف ما قبل الاتفاق النووي، بحسب وكالة "إيكانا" الإيرانية.

التصريحات المتبادلة بين الأطراف، لم تهدأ منذ القرار الإيراني، وجاء في بيان صادر عن فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "نشعر بقلق شديد حيال إعلان إيران بأنها ستبدأ عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المنصوص عليه عند 3.67 في المئة، ونحض إيران بشدة على وقف وإلغاء كل النشاطات التي لا تتوافق مع التزاماتها".



فيما استنكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما وصفه بـ"انتهاك إيران لالتزاماتها النووية"، كما حثت الخارجية الفرنسية إيران على تعدم تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.



أما بريطانيا فأعلنت التزامها الكامل بالاتفاق النووي، لكونها أحد أطرافه، وتنسق مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بشأن ما يجب فعله، وفي الوقت نفسه حضت طهران بشدة على وقف أنشطتها التصعيدية، وقالت ألمانيا إنها "قلقة للغاية"، لكنها حثت إيران على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى تعرض الاتفاق للخطر، بحسب "بي بي سي".

رد فعل واشنطن

"لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا"، هو ملخص الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 8 مايو 2018، إذ أكدت عزمها مواصلة فرض عقوبات على كل الأطراف التي تشتري النفط من إيران أو تعمل مع حرسها الثوري.



نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيجال مانديلكير، قال لـ"رويترز"، الأحد: "سنواصل ممارسة الضغط على إيران، وكما أكد الرئيس، دونالد ترامب، لن تكون هناك أي استثناءات في ما يخص النفط الإيراني".



وشدد مانديلكير على أن مبيعات النفط لإيران شهدت هبوطا حادا بسبب الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران.



أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فقال أمس الأحد، إنهم لو استمروا في هذا الاتفاق، لكانت طهران عرفت طريقها إلى نظام تصنيع القنبلة النووية.

بومبيو أضاف في مقابلة مع شبكة "ABC"، يوم الاثنين، أنه لهذا السبب عملنا على الإضرار بالاقتصاد الإيراني، الذي سينكمش بنحو 10 إلى 12% العام المقبل، ما سيعرقل قدرتهم على العمل ببرنامج الصواريخ.



وفي المقابل، وزير الخارجية الأمريكي، قال إن الرئيس ترمب أكد مرارا أنه مستعد للتفاوض مع الحكومة الإيرانية، ومستعد للقاء الرئيس روحاني دون أي شروط مسبقة، موضحا أن واشنطن لا تريد عنفا ولا تريد حربا مع إيران، وهو ما أكده ترامب نفسه، بعدها بوقت قليل، مبديا استعداده إلى مقابلة الرئيس الإيراني حسن روحاني من أجل الحوار وتغيير الوضع إلى الأفضل.

ما هو مفاعل آراك؟

الاتفاق النووي بين إيران وأوروبا وأمريكا الذي عقد في عام 2015، شمل تعطيل مفاعل "آراك" الإيراني، مع إجراء تغيير في قلبه، بحيث يحول دون إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

ومع تفاقم أزمة الاتفاق النووي، وانسحاب أمريكا، كان الجانب الإيراني يُلوح بين الحين والآخر بعودة الأنشطة السابقة لمفاعل آراك، إذا لم تفِ الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق بوعودها.

ووقَّعت إيران والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا على الاتفاق النووي في 2 أبريل 2015 بمدينة لوزان السويسرية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد أكد، أكبر صالحي أنه ستكون هناك أنشطة لمفاعل آراك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.. فما هو هذا المفاعل؟

في عام 1998 بدأت إيران تشييد مفاعل آراك وبدأ العمل فيه عام 2009 بعد افتتاح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، يضم هذا المفاعل محطة طاقة تحتوي على 40 ميجاوات، بحسب "سكاي نيوز عربية".

و"آراك" مخصص لإنتاج البلوتونيوم، وهي مادة يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة ذرية، كما يُستخدم المفاعل في إنتاج منتجات تشتمل على الماء الثقيل الذي يستخدم في صنع الأسلحة النووية.

ومع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف يناير 2016، أزيل قلب مفاعل آراك النووي، بعد زيارة مفتشي وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية.

وكان من المفترض أن تشارك أمريكا والصين في إعادة تصميم المفاعل بموجب الاتفاق، ومع انسحاب الأولى، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية إن بريطانيا والصين تتعاونان في إعادة تصميم آراك.

ويعني إزالة قلب مفاعل آراك تقييدًا لقدرة إيران على إنتاج البلوتونيوم بدرجة نقاء تسمح باستخدامه وقودا في تصنيع قنبلة نووية.