رياضة

رينار عن التعادل مع اليمن: كان علينا بذل جهد أكبر

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
رينار
رينار
تحدث الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن تعادل فريقه المخيب للآمال أمام نظيره اليمني، مساء اليوم الثلاثاء. وتعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات.
وقال رينار، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة: «اللقاء كان صعب منذ بدايته، ولم نتمكن من الظهور بالشكل المطلوب في الشوط الأول، لكن الاداء تحسن في الشوط الثاني، ولعبنا بشكل أفضل واستطعنا تعديل النتيجة، لكن هدفنا كان حصد الثلاث نقاط». وأوضح: «استعدينا طوال الأيام الماضية بشكل
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