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أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
وأعلن نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت. وشدد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي،
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إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
ملك الأردن (1)

أول رد أردني على خطة نتنياهو لضم «الغور» والبحر الميت

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانا رسميا، أدانت فيه إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت، وأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رفض المملكة الإعلان، معتبرا أنه بمثابة تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.
الاحتفال -بيوم -عاشوراء

31 قتيلًا و100 مصاب خلال احتفالات عاشوراء بالعراق

قتل نحو 31 شخصًا، وأصيب 100 آخرون، جراء حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان: إن "31 شخصا استشهدوا وأصيب 100 آخرين في الحادث"، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين".
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

السودان يُعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

كشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، اليوم الثلاثلاء، عن موقف البلاد خلال الوقت الحالي من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقالت أسماء في مقابلة تلفزيونية: إن "الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن"، مضيفة، أن العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية مستبعدة.. نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون ذي أهمية"، ولن يكون هناك أي تطبيع، وفقًا لـ"سبوتنيك".
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إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (2)

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
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