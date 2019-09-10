رياضة

المنتخب الأولمبي يكرر فوزه على السعودية

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
كرر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزه على نظيره السعودي، لكن هذه المرة بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي، على ملعب السويس الجديد، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.
بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: عمر صلاح في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي وهم، أحمد فتوح، أحمد رمضان، أسامه جلال، عمار حمدي، وفي الوسط، أكرم توفيق، محمود مرعي، رمضان صبحي، إمام عاشور، وخط الهجوم، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن. وجاء هدف اللقاء في الدقيقة السادسة، من ركلة ركنية، نفذها طاهر محمد طاهر، عرضية
اقرأ المزيد
المدرب-إير?ي- رينارد (2)

رينار عن التعادل مع اليمن: كان علينا بذل جهد أكبر

تحدث الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن تعادل فريقه المخيب للآمال أمام نظيره اليمني، مساء اليوم الثلاثاء. وتعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات.
هدف -الزمالك (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.
السعودية_اليمن (1)

السعودية تتعثر أمام اليمن في تصفيات كأس العالم

تعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. منح محسن محمد التقدم لمنتخب اليمن مبكرا مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وتمكن هتان باهبري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الضاحي التقدم لمنتخب اليمن مرة أخرى، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم السعودية برباعية

حقق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى، على ملعب استاد السلام.
مصطفى-محمد

أحمد الطيب: مصطفى محمد مشروع مهاجم كبير

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الدوري والكأس أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشروع مهاجم كبير وقد يكون أفضل من حسام حسن وجمال عبدالحميد وعمرو زكي وعبدالحليم علي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العقرب (مصطفى محمد) مشروع مهاجم كبير -عنده جزئيات من كل من (أيمن منصور وعمرو زكى وحسام حسن وجمال عبدالحميد وعبدالحليم على) أيوة كل دوول- مش معنى كده إنه (أكيد) ها يتفوق على أى حد منهم لكن عنده إمكانات تسمح له إنه يتفوق على كتير منهم".
المنتخب-الأولمبي-المصرى

غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهتي السعودية

أعلن شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبي السعودي الدوليتين يومي 7 و10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية. ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه غدا الأحد، إذ يؤدي تدريبه الأول بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر في معسكره حتى يوم 10 سبتمبر، بينما سيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد المشاركين في المباراة في الدور قبل النهائي لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، كما سيتم استدعاء المصابين للاطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.
الأهلى -واطلع برة (12)

تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org