المنتخب الأولمبي يكرر فوزه على السعودية

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

منتخب مصر الأولمبي

كرر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزه على نظيره السعودي، لكن هذه المرة بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي، على ملعب السويس الجديد، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: عمر صلاح في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي وهم، أحمد فتوح، أحمد رمضان، أسامه جلال، عمار حمدي، وفي الوسط، أكرم توفيق، محمود مرعي، رمضان صبحي، إمام عاشور، وخط الهجوم، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن. وجاء هدف اللقاء في الدقيقة السادسة، من ركلة ركنية، نفذها طاهر محمد طاهر، عرضية