«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج الكبير محمد فاضل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

المخرج محمد فاضل

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف.

وولد محمد فاضل بمدينة الإسكندرية، ويعد أحد أهم المخرجين، إذ قدم للسينما والتليفزيون عشرات الأعمال التي أرتبط بها المشاهد وما زال، وكان لها تأثيرها في الوجدان معبرا بها عن الواقع.وكانت أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير "القاهرة والناس" عام 1972، والذي لاقي نجاحا كبيرا عند عرضه، كما كوّن ثنائياً فنياً