«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج محمد فاضل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

المخرج محمد فاضل

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف. محمد فاضل من مواليد الإسكندرية في 22 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز.

يعد محمد فاضل أحد أهم المخرجين، إذ قدم للسينما والتليفزيون عشرات الأعمال التي ارتبط بها المشاهد وما زال، وكان لها تأثيرها في الوجدان معبرا بها عن الواقع. وكانت أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير "القاهرة والناس" عام 1972، والذي لاقي نجاحا كبيرا عند عرضه، كما كوّن ثنائياً فنياً مع المؤلف أسامه أنور عكاشة