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«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج محمد فاضل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
المخرج محمد فاضل
المخرج محمد فاضل
أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف. محمد فاضل من مواليد الإسكندرية في 22 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز.
يعد محمد فاضل أحد أهم المخرجين، إذ قدم للسينما والتليفزيون عشرات الأعمال التي ارتبط بها المشاهد وما زال، وكان لها تأثيرها في الوجدان معبرا بها عن الواقع. وكانت أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير "القاهرة والناس" عام 1972، والذي لاقي نجاحا كبيرا عند عرضه، كما كوّن ثنائياً فنياً مع المؤلف أسامه أنور عكاشة
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ستموت فى العشرين.. روح النيل الذى أنار سماء البندقية

لم تحظَ الأفلام التى تميل إلى الطابع السودانى بشهرة كبيرة على الصعيد الدولى من قبل، على الرغم من وجود طابع خاص يتميزون به، يميل إلى الأصالة نوعًا ما، ولكن جاء المخرج أمجد أبو العلا بقصة رائعة تجمع بين الغموض والنبوءة فى فيلمه "ستموت فى العشرين"، حيث لمعت سماء البندقية فى إيطاليا، بحصوله على جائزة "أسد المستقبل" منذ يومين، ويعتبر هذا الفيلم هو أول فيلم روائى طويل لأمجد أبو العلا، وحكايته مستوحاة من قصة قصيرة تسمى "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى حمور زيادة.
رانيا-يوسف

انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
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البوكس أوفيس.. It: Chapter Two في المقدمة

احتل فيلم الرعب الجديد "It: Chapter Two" صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 91 مليون دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير وجيسيكا شاستاين وجاي راين وجايس رانسون وبيل هادر وأندي بن، ومن إخراج أندريس موشيتي وكتابة جاري دوبرمان. ويتصدر الفيلم أيضا قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، حيث حقق الجمعة 6 سبتمبر، إيرادا قُدر بـ658 ألفا و949 جنيها، بينما حقق السبت 455 ألفا و925 جنيها. وطُرح الجزء الأول من الفيلم عام 2017، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ستيفن كينج.
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Joker.. ثورة إسقاط الأغنياء على يد المضطربين

إشادات كبيرة تلقاها فيلم الجريمة الجديد "جوكر Joker" بعد أن عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ76 المقام في الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر، حتى أن الفيلم حظى بنحو 8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة عرضه يوم السبت الماضي، وهتف الحاضرون جميعًا في قاعة السينما بصيحات "برافو" بعد انتهاء العرض. واجتاز التريلر الدعائي لفيلم الجوكر 21 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك في أول أسبوع من إطلاقه، حيث من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.
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كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.

سارندون تشكك في الأوسكار: الجوائز تُشترى ولا تُمنح

انتقدت الممثلة الأمريكية سوزان سارندون، خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي، جوائز الأسكار، معبرةً أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة. وأوضحت: "لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينج" (1995). وأضافت: "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالباً ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز. ?وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما، وهو الأكبر في أمريكا الشمالية، ويستمر حتى 15 سبتمبر.
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تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
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