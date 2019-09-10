لحظة هروب نتنياهو من مؤتمر انتخابي بعد إطلاق صواريخ (فيديو)

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

نتنياهو

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، إلى أحد الملاجئ، بعدما دوت صافرات الإنذار عالية بأرجاء المستوطنة أثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، وأوضحت قناة 13 العبرية، التي نشرت الفيديو عبر صفحتها على "تويتر"، إن القصف تزامن مع إلقاء نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، مشيرة إلى أن القبة الصاروخية اعترضت عدد من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، فاضطر لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدن أسدود وعسقلان ومستوطنات "غلاف غزة"، فيما تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض صاروخين، ودوت صافرات الإنذار في أشدود وعسقلان والمجلس الإقليمي لساحل عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة، فيما هرع المستوطنون للملاجئ. وأعلن نتنياهو، عن الخطة الجديدة