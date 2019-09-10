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لحظة هروب نتنياهو من مؤتمر انتخابي بعد إطلاق صواريخ (فيديو)

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
نتنياهو
نتنياهو
نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، إلى أحد الملاجئ، بعدما دوت صافرات الإنذار عالية بأرجاء المستوطنة أثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، وأوضحت قناة 13 العبرية، التي نشرت الفيديو عبر صفحتها على "تويتر"، إن القصف تزامن مع إلقاء نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، مشيرة إلى أن القبة الصاروخية اعترضت عدد من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، فاضطر لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا، بحسب روسيا اليوم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدن أسدود وعسقلان ومستوطنات "غلاف غزة"، فيما تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض صاروخين، ودوت صافرات الإنذار في أشدود وعسقلان والمجلس الإقليمي لساحل عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة، فيما هرع المستوطنون للملاجئ. وأعلن نتنياهو، عن الخطة الجديدة
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روحاني في مفاعل نووي إيراني

بعد تقليص الالتزامات النووية للمرة الثالثة.. إيران إلى أين؟

بين العقوبات والتصعيد، أصبح الاتفاق النووي الإيراني في حالة لا يحسد عليها، خصوصا بعد إعلان طهران الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية يوم السبت، ردا على فرض عقوبات أمريكية مستمرة آخرها على شركات وسفن وأفراد إيرانيين. إيران أقبلت على "خدش الاتفاق" النووي للمرة الثالثة، بعد أن رفضت عرضًا بقرضٍ قيمته 15 مليار دولار من الدول الأوروبية، بهدف حماية اقتصادها من العقوبات، وهو ما وضعها في قلب مصير غير واضح بالنسبة للبعض، ومن ناحية أخرى ظهرت إيران في موقف قوي ردا على تصعيد إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نظر البعض الآخر.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

بريطانيا تهاجم إيران بسبب ناقلة النفط وتستدعي سفيرها

اعتبرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إيران تمثل خرقًا غير مقبول للقانون الدولي، مؤكدة أنها ستثير الموضوع في الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن إيران أخلت بالتعهد الذي قدمته بعدم توجه ناقلة النفط إلى سوريا، معلنة "استدعاء السفير الإيراني للتنديد بالأفعال الإيرانية". واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.
نتنياهو-ليبرمان

هل يصبح «ليبرمان» كلمة السر في استمرار حكم نتنياهو؟

يبدو أن بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه رئيسا لوزراء إسرائيل، يعتمد على دعم حليف سابق انقلب عليه الآن، وهو وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، المتحدث الفظ، والسياسي المتشدد، الذي لعب دورا رئيسيا في صعود نتنياهو إلى السلطة في عام 1996، ويبدو أن ليبرمان في طريقه أن يصبح الكارت الرابح في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر لها 17 سبتمبر الجاري، وهذا هو سبب قلق رئيس الوزراء، ففي مايو الماضي، تسبب ليبرمان في إعادة الانتخابات، بعد أن رفض دعوة نتنياهو للانضمام إلى ائتلافه الحكومي، بسبب الخلاف حول مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
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محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
ملك الأردن (1)

أول رد أردني على خطة نتنياهو لضم «الغور» والبحر الميت

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانا رسميا، أدانت فيه إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت، وأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رفض المملكة الإعلان، معتبرا أنه بمثابة تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.
نتنياهو-ليبرمان

هل يصبح «ليبرمان» كلمة السر في استمرار حكم نتنياهو؟

يبدو أن بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه رئيسا لوزراء إسرائيل، يعتمد على دعم حليف سابق انقلب عليه الآن، وهو وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، المتحدث الفظ، والسياسي المتشدد، الذي لعب دورا رئيسيا في صعود نتنياهو إلى السلطة في عام 1996، ويبدو أن ليبرمان في طريقه أن يصبح الكارت الرابح في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر لها 17 سبتمبر الجاري، وهذا هو سبب قلق رئيس الوزراء، ففي مايو الماضي، تسبب ليبرمان في إعادة الانتخابات، بعد أن رفض دعوة نتنياهو للانضمام إلى ائتلافه الحكومي، بسبب الخلاف حول مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
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