شكري: شرط أساسي يحسم عودة سوريا للجامعة العربية

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة، وأن هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية، بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي، مشيرا في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع، إلى أن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع، مؤكدا أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.

وأوضح شكري، أنه تم تداول الكثير من القضايا المهمة خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا القضايا الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي للمنظمة العربية.وأضاف وزير الخارجية، أن الاجتماعات تناولت أيضا القضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سوريا واليمن وليبيا، كما