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شكري: شرط أساسي يحسم عودة سوريا للجامعة العربية

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
قال وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة، وأن هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية، بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي، مشيرا في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع، إلى أن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع، مؤكدا أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.
وأوضح شكري، أنه تم تداول الكثير من القضايا المهمة خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا القضايا الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي للمنظمة العربية.وأضاف وزير الخارجية، أن الاجتماعات تناولت أيضا القضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سوريا واليمن وليبيا، كما
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

بقرار جمهوري.. السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر سنة 2019، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.. وتنص المادة 276 من الدستورعلى أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
رئيس الجامعة الامريكية

الجامعة الأمريكية: تدريب 30 موظفا حكوميا لإدارة العاصمة الجديدة

قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط المصرية لتدريب الكوادر الحكومية التي ستشكل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف خلال الدائرة المستديرة التي عقدها مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: قرن جديد - الأولويات والتحديات"، أن هناك 30 من الكوادر الحكومية المصرية سيدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك للدراسة بالجامعة البريطانية، لإعدادهم كمديرين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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سفر 50 طبيبا لإنجلترا للحصول على تدريب التأمين الصحي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن الزمالة المصرية إجبارية لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من أطباء وأطقم تمريض في محافظة بورسعيد. وأشارت الوزيرة، خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، إلى أن مؤسسة صحية عالمية من إنجلترا ستشرف على الزمالة المصرية. وأكدت الوزيرة أن أول 50 طبيبا سيسافروم الشهر الجاري إلى إنجلترا للحصول على الزمالة، مشيرة إلى أنها إجبارية ولا استثناء مهما كان السن أو تقدير التخرج وشرط أساسي للعمل بالمنظومة.
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شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
سامح-شكري-وزير-الخارجية-ونظيره-الأردني-أيمن-الصفدي (1)

شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
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حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
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