رياضة

سوبر هاتريك رونالدو يقود البرتغال لعبور ليتوانيا

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب " ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، تكفل كريستيانو رونالدو بتسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وأضاف كارفالو الهدف الخامس، فيما أحرز فيتوتاس أندريس، هدف أصحاب الأرض، ليرفع منتخب البرتغال رصيده من إلى 8 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب أوكرانيا المتصدر برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
رونالدو كان نجم اللقاء، دون منازع، حيث وصل إلى الهدف رقم 93، في مسيرته مع منتخب بلاده، ليصبح أول لاعب أوروبي يسجل 93 هدفًا دوليًا في 160 مباراة، بعد تسجيله "سوبر هاتريك"، في شباك منتخب ليتوانيا، الذي أصبح المنتخب رقم 40 الذي يسجل رونالدو في شباكه. بدأ منتخب ليتوانيا صاحب الأرض، المباراة بحذر دفاعي
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تتويج -الزمالك‎ (17)

الجبلاية تعاقب الزمالك وشيكابالا بسبب الإساءة للأهلي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري برئاسة سيد حسن البنداري، رئيس محكمة الاستئناف، معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، وظهر شيكابالا خلال الفيديوهات يرقص احتفالًا مع الجمهور.
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تصفيات اليورو.. إنجلترا تدك شباك كوسوفو بخماسية

تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز ثمين على حساب كوسوفو، بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانت ميريز» ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. المباراة بدأت مشتعلة بين الفريقين، حيث تقدم كوسوفو بهدف مبكر في أول دقيقة سجل فالون بيرايشا، قبل أن يرد عليه رحيم ستيرلينج بهدف التعادل لمنتخب الأسود الثلاث، ثم فرض الإنجليز سيطرتهم على مجريات اللعب تماما، واستطاع النجم هاري كين أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 19، وبالخطأ في مرماه أهدى ميرجيم فوجفودا في الدقيقة 38 الهدف الثالث لإنجلترا.
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المنتخب الأولمبي يكرر فوزه على السعودية

كرر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزه على نظيره السعودي، لكن هذه المرة بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي، على ملعب السويس الجديد، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.
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رونالدو

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
البرتغال - رونالدو‎

البرتغال تُسقط صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على نظيره الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ريد ستار ستاديوم، بمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، المباراة شهدت تفوق واضح لرفاق كريستيانو رونالدو وسط محاولات عديدة من جانب لاعبي منتخب صربيا.. وافتتح شريط الأهداف ويليام كارفالو مدافع منتخب البرتغال الذي استغل خطأ ساذج من حارس منتخب صربيا الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها كارفالو بسهولة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
رونالدو

نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
محمد صلاح

صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2019، وشهدت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، الثلاثي أليسون بيكر حارس ليفربول، إلى جانب إيديرسون حارس مانشستر سيتي، إضافة إلى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن المتوج، أما القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، فقد شهدت وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، لاعب ريفر بليت، إضافةً إلى لاعب دبرتسني المجري دانيل زسوري.
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