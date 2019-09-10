سوبر هاتريك رونالدو يقود البرتغال لعبور ليتوانيا

تحرير:علي الزيني ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

منتخب البرتغال

اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب " ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، تكفل كريستيانو رونالدو بتسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وأضاف كارفالو الهدف الخامس، فيما أحرز فيتوتاس أندريس، هدف أصحاب الأرض، ليرفع منتخب البرتغال رصيده من إلى 8 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب أوكرانيا المتصدر برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

رونالدو كان نجم اللقاء، دون منازع، حيث وصل إلى الهدف رقم 93، في مسيرته مع منتخب بلاده، ليصبح أول لاعب أوروبي يسجل 93 هدفًا دوليًا في 160 مباراة، بعد تسجيله "سوبر هاتريك"، في شباك منتخب ليتوانيا، الذي أصبح المنتخب رقم 40 الذي يسجل رونالدو في شباكه. بدأ منتخب ليتوانيا صاحب الأرض، المباراة بحذر دفاعي

رونالدو كان نجم اللقاء، دون منازع، حيث وصل إلى الهدف رقم 93، في مسيرته مع منتخب بلاده، ليصبح أول لاعب أوروبي يسجل 93 هدفًا دوليًا في 160 مباراة، بعد تسجيله "سوبر هاتريك"، في شباك منتخب ليتوانيا، الذي أصبح المنتخب رقم 40 الذي يسجل رونالدو في شباكه.



بدأ منتخب ليتوانيا صاحب الأرض، المباراة بحذر دفاعي وتراجع أمام منطقة جزاؤه، واعتمد على الهجمات المرتدة، في المقابل سيطر المنتخب البرتغالي على مجريات اللقاء.



رونالدو افتتح التسجيل في الدقيقة 7، من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 28، عادل منتخب ليتوانيا النتيجة، عن طريق فيتوتاس، وفي الدقيقة 62 عزز رونالدو تقدم منتخب بلاده، بعد خطأ من حارس ليتوانيا.



وفي الدقيقة 65، سجل رونالدو الهدف الثاني له والثالث للبرتغال، وأحرز اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 76، واختم كارفالو الخماسية في الدقيقة 93.