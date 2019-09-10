رياضة

تصفيات اليورو.. إنجلترا تدك شباك كوسوفو بخماسية

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
إنجلترا
إنجلترا
تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز ثمين على حساب كوسوفو، بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانت ميريز» ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. المباراة بدأت مشتعلة بين الفريقين، حيث تقدم كوسوفو بهدف مبكر في أول دقيقة سجل فالون بيرايشا، قبل أن يرد عليه رحيم ستيرلينج بهدف التعادل لمنتخب الأسود الثلاث، ثم فرض الإنجليز سيطرتهم على مجريات اللعب تماما، واستطاع النجم هاري كين أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 19، وبالخطأ في مرماه أهدى ميرجيم فوجفودا في الدقيقة 38 الهدف الثالث لإنجلترا.
ورفض النجم الشاب جادون سانشو انتهاء الشوط الأول دون أن يضع بصمته، مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 44، قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بنتيجة 5-1. وشهد الشوط الثاني تراخي واضح من لاعبو منتخب إنجلترا وإهدار غريب للفرص، وهو ما استغله لاعبو كوسوفو بتقليص النتيجة في الدقيقة 49 بأقدام فالوم
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تتويج -الزمالك‎ (17)

الجبلاية تعاقب الزمالك وشيكابالا بسبب الإساءة للأهلي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري برئاسة سيد حسن البنداري، رئيس محكمة الاستئناف، معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، وظهر شيكابالا خلال الفيديوهات يرقص احتفالًا مع الجمهور.
البرتغال‎

سوبر هاتريك رونالدو يقود البرتغال لعبور ليتوانيا

اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب " ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، تكفل كريستيانو رونالدو بتسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وأضاف كارفالو الهدف الخامس، فيما أحرز فيتوتاس أندريس، هدف أصحاب الأرض، ليرفع منتخب البرتغال رصيده من إلى 8 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب أوكرانيا المتصدر برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
مصر‎

المنتخب الأولمبي يكرر فوزه على السعودية

كرر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزه على نظيره السعودي، لكن هذه المرة بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي، على ملعب السويس الجديد، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.
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البرتغال-وهولندا‎ (3)

مباريات مرتقبة في التصفيات المؤهلة لليورو اليوم

تتواصل اليوم مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 من خلال 7 مباريات، وتستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل فرنسا الصدارة برصيد 12 نقطة بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل ألبانيا الرابعة برصيد 6 نقاط نظيرتها أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة على ملعب إيلباسان أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تستقبل مولدوفا الخامسة برصيد 3 نقاط نظيرتها تركيا الثانية برصيد 12 نقطة الساعة 8:45 مساء على ملعب زيمبرو.
هولندا - ألمانيا‎

هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.
المانيا-ايرلندا (2)

ألمانيا تنتزع الصدارة من أيرلندا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب ألمانيا فوزا غاليا على حساب مضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 2- 0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ويندسور بارك" ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. جاء هدف الماكينات الألمانية عن طريق مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 48 من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أصحاب الأرض. وحاول منتخب أيرلندا بقيادة مدربه مايكل أونيل، في الشوط الثاني تعديل النتيجة في الوقت الذي واصل فيه الضيوف ضغطهم لتعزيز التقدم، واستطاع سيرج جنابري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 2- 0.
باكو ألكاسير

ألكاسير: زملائي السبب في تألقي مع إسبانيا

أرجع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الفضل في تسجيله الكثير من الأهداف مع منتخب بلاده، إلى زملائه في صفوف منتخب إسبانيا، والذين يمنحونه الكثير من التمريرات الحاسمة، ويأتي ذلك بعدما سجل مهاجم بروسيا دورتموند هدفين في فوز لاروخا أمس الأحد برباعية نظيفة على جزر فارو ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال باكو ألكاسير حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المهاجمون يسجلون الأهداف بفضل زملائهم في الفريق، الذين يتمتعون بجودة كبيرة، نفس الشيء يتكرر دائمًا، يمررون ونحن نسجل، أحاول فقط أن أكون في وضع جيد يسمح لي بإنهاء الهجمات في الشباك".
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