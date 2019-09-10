تصفيات اليورو.. إنجلترا تدك شباك كوسوفو بخماسية

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

إنجلترا

تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز ثمين على حساب كوسوفو، بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانت ميريز» ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. المباراة بدأت مشتعلة بين الفريقين، حيث تقدم كوسوفو بهدف مبكر في أول دقيقة سجل فالون بيرايشا، قبل أن يرد عليه رحيم ستيرلينج بهدف التعادل لمنتخب الأسود الثلاث، ثم فرض الإنجليز سيطرتهم على مجريات اللعب تماما، واستطاع النجم هاري كين أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 19، وبالخطأ في مرماه أهدى ميرجيم فوجفودا في الدقيقة 38 الهدف الثالث لإنجلترا.

ورفض النجم الشاب جادون سانشو انتهاء الشوط الأول دون أن يضع بصمته، مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 44، قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بنتيجة 5-1. وشهد الشوط الثاني تراخي واضح من لاعبو منتخب إنجلترا وإهدار غريب للفرص، وهو ما استغله لاعبو كوسوفو بتقليص النتيجة في الدقيقة 49 بأقدام فالوم