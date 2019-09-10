الجبلاية تعاقب الزمالك وشيكابالا بسبب الإساءة للأهلي

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سيد البنداري قررت معاقبة نادي الزمالك وشيكابالا على خلفية المخالفات التي صدرت منهم على هامش نهائي كأس مصر.

تحرير:أحمد بركات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

الزمالك

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري برئاسة سيد حسن البنداري، رئيس محكمة الاستئناف، معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، وظهر شيكابالا خلال الفيديوهات يرقص احتفالًا مع الجمهور.

وأصدرت لجنة الانضباط بيانا رسميًا جاء كالتالي:- "اجتمعت اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف .. وأصدرت البيان والقرارات التالية: ورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم