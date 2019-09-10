رياضة

الجبلاية تعاقب الزمالك وشيكابالا بسبب الإساءة للأهلي

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سيد البنداري قررت معاقبة نادي الزمالك وشيكابالا على خلفية المخالفات التي صدرت منهم على هامش نهائي كأس مصر.
تحرير:أحمد بركات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
الزمالك
الزمالك
قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري برئاسة سيد حسن البنداري، رئيس محكمة الاستئناف، معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، وظهر شيكابالا خلال الفيديوهات يرقص احتفالًا مع الجمهور.
وأصدرت لجنة الانضباط بيانا رسميًا جاء كالتالي:-  "اجتمعت اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف .. وأصدرت البيان والقرارات التالية: ورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم
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إنجلترا

تصفيات اليورو.. إنجلترا تدك شباك كوسوفو بخماسية

تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز ثمين على حساب كوسوفو، بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانت ميريز» ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. المباراة بدأت مشتعلة بين الفريقين، حيث تقدم كوسوفو بهدف مبكر في أول دقيقة سجل فالون بيرايشا، قبل أن يرد عليه رحيم ستيرلينج بهدف التعادل لمنتخب الأسود الثلاث، ثم فرض الإنجليز سيطرتهم على مجريات اللعب تماما، واستطاع النجم هاري كين أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 19، وبالخطأ في مرماه أهدى ميرجيم فوجفودا في الدقيقة 38 الهدف الثالث لإنجلترا.
البرتغال‎

سوبر هاتريك رونالدو يقود البرتغال لعبور ليتوانيا

اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب " ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، تكفل كريستيانو رونالدو بتسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وأضاف كارفالو الهدف الخامس، فيما أحرز فيتوتاس أندريس، هدف أصحاب الأرض، ليرفع منتخب البرتغال رصيده من إلى 8 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب أوكرانيا المتصدر برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
مصر‎

المنتخب الأولمبي يكرر فوزه على السعودية

كرر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزه على نظيره السعودي، لكن هذه المرة بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي، على ملعب السويس الجديد، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

مصدر باتحاد الكرة يكشف موعد وملعب السوبر المصري

أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، حصول مسؤولي الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لإقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بحضور الجمهور. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه من المقرر أن يحسم اتحاد الكرة غدًا ملعب المباراة الذي ستقام عليه موقعة السوبر المحلي، بعدما اتخذ قرارا رسميًّا بإقامة المباراة يوم 20 سبتمبر. ويشارك الأهلي في مباراة السوبر كونه بطلا لمسابقة الدوري موسم 2017/ 2018، بينما يشارك الزمالك في المباراة كونه بطلا لمسابقة الكأس موسم 2017/ 2018 بعد تفوقه على فريق سموحة.
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
طارق حامد

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
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