جريمة

تطور جديد في وفاة «الخواجة» داخل قسم الوراق

تحرير:تهامى البندارى ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
باشرت نيابة الوراق، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة وفاة متهم بقضية مخدرات وشهرته «كريم الخواجة» داخل حجز القسم، وقررت النيابة استدعاء مأمور القسم، والضابط «النوبتجي» في يوم الواقعة، لسماع أقوالهما، وأمرت كذلك بالتحفظ على دفاتر القسم، وفحص السجل الجنائي للمتهم المتوفي، كما قررت النيابة بإشراف المستشار محد المنشاوي، المحامي العام، استدعاء عدد من المحتجزين لسماع إفاداتهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لبيان التقاطها صورا أثناء سقوط المجني عليه، 45 سنة، أمام حجز القسم، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
دلت التحقيقات أن المتهم السجين توفى أثناء وقوفه بـ«طرقة» حجز القسم، وسبق ونُقل إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتبين أنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية مخدرات، عقب القبض عليه منذ نحو شهرين، وكان من المفترض نظر استئناف قدمه محاميه على استمرار حبسه أمام محكمة شمال الجيزة، في 17 من سبتمر
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طعن-بالسكين

بالسكين.. عاطل يقتل سايسا وأهالي فيصل يسلموه للشرطة

نجحت قوات الأمن في الجيزة بمعاونة أهالي منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل قتل سايسا بشارع المساحة وسط ذهول المارة من الجيران والأهالي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، لحين استصدار قرارا بدفن الجثة بعد تشريحها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.
محكمة-النقض

جلسة عاجلة لنظر طعن ليبيا على تعويض عائلة مصرية 261 مليون دولار

قال مصدر قضائي إن محكمة النقض تعكف حاليا على تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم من الحكومة الليبية على الحكم الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لضرب الاقتصاد القومي

رصد ضباط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية مخططاً لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق؛ لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف المساس بأمن الوطن، والنيل من استقراره.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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طعن-بالسكين

بالسكين.. عاطل يقتل سايسا وأهالي فيصل يسلموه للشرطة

نجحت قوات الأمن في الجيزة بمعاونة أهالي منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل قتل سايسا بشارع المساحة وسط ذهول المارة من الجيران والأهالي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، لحين استصدار قرارا بدفن الجثة بعد تشريحها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.
متهم-المطرية

سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اغتصاب

خطفوا قاصرا واغتصبوها.. إحالة 4 شباب إلى الجنايات

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الأحد، بإحالة 4 متهمين "شباب" إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل، إذ تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة المجني عليها، والذي أظهر فقد الفتاة عذريتها وأثبت الاعتداء الجنسي عليها أكثر من مرة، وبعد الانتهاء من التحقيقات كاملة أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين إلى الجنايات. ومن المقرر أن تتسلم محكمة الاستئناف أوراق القضية، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام الدائرة المختصة.
طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
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