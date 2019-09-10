تطور جديد في وفاة «الخواجة» داخل قسم الوراق

تحرير:تهامى البندارى ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

جثة - أرشيفية

باشرت نيابة الوراق، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة وفاة متهم بقضية مخدرات وشهرته «كريم الخواجة» داخل حجز القسم، وقررت النيابة استدعاء مأمور القسم، والضابط «النوبتجي» في يوم الواقعة، لسماع أقوالهما، وأمرت كذلك بالتحفظ على دفاتر القسم، وفحص السجل الجنائي للمتهم المتوفي، كما قررت النيابة بإشراف المستشار محد المنشاوي، المحامي العام، استدعاء عدد من المحتجزين لسماع إفاداتهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لبيان التقاطها صورا أثناء سقوط المجني عليه، 45 سنة، أمام حجز القسم، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

دلت التحقيقات أن المتهم السجين توفى أثناء وقوفه بـ«طرقة» حجز القسم، وسبق ونُقل إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتبين أنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية مخدرات، عقب القبض عليه منذ نحو شهرين، وكان من المفترض نظر استئناف قدمه محاميه على استمرار حبسه أمام محكمة شمال الجيزة، في 17 من سبتمر