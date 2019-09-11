في مثل هذا اليوم.. وقعت أحداث 11 سبتمبر

تحرير:محمد عودة ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

أحداث 11 سبتمبر

فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2001: هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمى فى ولاية نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فى فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى. وفي عام 1931: الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبى عمر المختار وهو مصاب ينزف دما.

وفي عام 1971: انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية.وفي عام 1964: ختام أعمال مؤتمر القمة العربى فى الإسكندرية والذى دعا إليه الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت هذه القمة هى ثانى قمة عربية.وفي عام 1840: بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد على باشا على ترك سوريا.وفي عام 1922: الإعلان عن الانتداب البريطانى