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في مثل هذا اليوم.. وقعت أحداث 11 سبتمبر

تحرير:محمد عودة ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
أحداث 11 سبتمبر
أحداث 11 سبتمبر
فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2001: هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمى فى ولاية نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فى فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى. وفي عام 1931: الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبى عمر المختار وهو مصاب ينزف دما.
وفي عام 1971: انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية.وفي عام 1964: ختام أعمال مؤتمر القمة العربى فى الإسكندرية والذى دعا إليه الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت هذه القمة هى ثانى قمة عربية.وفي عام 1840: بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد على باشا على ترك سوريا.وفي عام 1922: الإعلان عن الانتداب البريطانى
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علم+-أمريكا

بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
ترامب

ترامب يجبر مستشار الأمن القومي على الاستقالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، أمس الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفًا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته»، وتابع قائلا: «سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح، أشكر جون جزيل الشكر على خدمته التي قدمها، وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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التفوق التقني كلمة السر.. الصين تحسم الحرب التجارية

لم يستطع المحللون والخبراء المتابعون للحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، إخفاء قلقهم البالغ بشأن ما قد تذهب إليه الأمور في المستقبل القريب، خاصة في ظل سباق التطوير التكنولوجي القائم منذ عقود طويلة بين واشنطن وبكين. وبدا من الواضح أن الخوف الأكبر قد تملك الخبراء الأمريكيين، والذين ينظرون إلى النتائج المتوقعة من الدخول في هذا الصراع، وذلك من خلال مجموعة من الحسابات والتقديرات الخاصة بمدى سرعة التطور الصيني في المستقبل القريب ومدى انعكاس ذلك على التفوق الأمريكي في هذه المجالات.
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الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.
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كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد

فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: وفى عام 1978: عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن ورئيس مصر محمد أنور السادات. فى عام 1932: تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية والتى تعرف باسم الإنتربول. وفي عام 2003: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيساً للوزراء.
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. بدأت مباحثات كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: بدأت مباحثات كامب ديفيد التي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع وثيقتين بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1979: عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في القاهرة. وفي عام 1860: إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا.
مجلس قيادة الثورة

في مثل هذا اليوم..إلغاء الألقاب المدنية الرسمية بمصر

في مثل هذا اليوم 4 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1952: مجلس قيادة الثورة في مصر يصدر قرارا يلغي فيه جميع الألقاب المدنية الرسمية. وفي عام 1798: إعدام الثائر المصري محمد كريم على يد قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت. وفي عام 1870: إمبراطور فرنسا نابليون الثالث ينهزم أمام القوات الألمانية ويقع أسير في يد الألمان. وفي عام 1888: جورج إيستمان يسجل الماركة التجارية كوداك.
ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم 24 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1922: الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك في مؤتمر نابلس. وفي عام 1965: جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل مشكلة اليمن. وفي عام 1995: طرح ويندوز 95 في الأسواق.
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