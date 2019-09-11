رياضة

عبد الفتاح لأحمد حسن: يجب أن تشكر برادلي ولا تنتقده

تحرير:سعد الدين محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص
أحمد حسن
أحمد حسن
رد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب نادي لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، على تصريحات أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، بأنه وبوب برادلي مدرب الفراعنة السابق، كانا سببين فى عدم وصوله لعدد مباريات دولية أكثر. وقال زكي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «في بداية عمل جهاز برادلي، كانت أحمد حسن يحتاج لمباراة واحدة حتى يصل للرقم القياسي، وبالفعل دفعنا به وشارك في مباراة البرازيل».
وتابع: «أقسم بالله أن برادلي قال لي دي حاجة هتتحسب لمصر وإننا هنلاعبه أكبر عدد من المباريات علشان يوصل لأبعد رقم ميقدرش حد يحققه، رغم إننا بنبني جيل جديد لكن قولنا دي حاجة كويسة لازم نساعده فيها». وواصل: «أحمد حسن لازم يشكر برادلي بدل ما ينتقده، في أول مباراة بتصفيات كأس العالم في
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