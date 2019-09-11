قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني

تحرير:أحمد سعيد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ ص

الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 دبوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي: علي معلول، ووليد أزارو، وجيرالدو، وأليو ديانج. وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - على لطفى. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحى - محمود وحيد - محمد هانى - محمود متولى.

في خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حمدى فتحى - صالح جمعة - محمد مجدى أفشة - وليد سليمان - أحمد الشيخ - حسين الشحات - رمضان صبحى - جونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن. وكان فايلر، قد تحدث عن معادلة البقاء في القلعة الحمراء، في تصريحات لصحيفة «بيلك السويسرية»، مساء الثلاثاء،