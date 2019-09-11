رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني

تحرير:أحمد سعيد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ ص
الأهلي
الأهلي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 دبوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي: علي معلول، ووليد أزارو، وجيرالدو، وأليو ديانج. وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - على لطفى. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحى - محمود وحيد - محمد هانى - محمود متولى.
في خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حمدى فتحى - صالح جمعة - محمد مجدى أفشة - وليد سليمان - أحمد الشيخ - حسين الشحات - رمضان صبحى - جونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن. وكان فايلر، قد تحدث عن معادلة البقاء في القلعة الحمراء، في تصريحات لصحيفة «بيلك السويسرية»، مساء الثلاثاء،
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مرتضى: صلاح محسن مقلب شربته للأهلي ورفضت رمضان صبحي

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي هرم كبير في مصر، في كل الألعاب ببطولاته وتاريخه وجماهيره الكبيرة، لكن البعض يريد الوقيعة بين الناديين بتصرفات وتصريحات غير مسؤولة. وشدد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحديث اليوم»: «إذا قررت اللجنة لمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا فلن نتعامل معها مستقبلا، فهل يأخذون التعليمات من محمود الخطيب رئيس الأهلي؟».
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى يفتح النار على عدلي القيعي بسبب عقوبة شيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تشكيل ناديه للجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم خلال الفترة القادمة، تضم كلًا من: إسماعيل يوسف، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وأشرف زكي أمينًا الصندوق، بالإضافة إلى تواجد أمير مرتضى منصور، في منصب المشرف العام على الكرة. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه اللجنة سيكون دورها هو إدارة كل أمور الكرة، مع عمل خطة لمستقبل الفريق فيما يخص تعاقداته وكل الأمور المتعلقة.
احمد-حسن-بيراميدز

عبد الفتاح لأحمد حسن: يجب أن تشكر برادلي ولا تنتقده

رد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب نادي لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، على تصريحات أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، بأنه وبوب برادلي مدرب الفراعنة السابق، كانا سببين فى عدم وصوله لعدد مباريات دولية أكثر. وقال زكي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «في بداية عمل جهاز برادلي، كانت أحمد حسن يحتاج لمباراة واحدة حتى يصل للرقم القياسي، وبالفعل دفعنا به وشارك في مباراة البرازيل».
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حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
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مصدر بالأهلي يكشف راتب فايلر المدرب الجديد

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قيمة المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب. وسيعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المُقبل من أجل تقديم فايلر لوسائل الإعلام وتوليه المهمة الفنية بشكل رسمي.
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الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
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تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
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