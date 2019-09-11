مصرع شخص سقط من الطابق الثالث في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص

جثة - أرشيفية

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزله الكائن بقرية شنديد، التابعة لمركز إيتاى البارود، فى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها فى مستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ تلقاه العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، من المستشفى العام، باستقبال شاب جثة هامدة، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.

على الفور، انتقل الرائد إسلام السعدنى، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين سقوط محمد صبحى، 35 سنة، من الطابق الثالث بقرية شنديد.تم التحفظ على الجثة بمستشفى إيتاى البارود العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق، بينما يتواجد عدد من أهالى