مرتضى يفتح النار على عدلي القيعي بسبب عقوبة شيكابالا
تحرير:سعد الدين محمود١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ ص
مرتضى منصور
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تشكيل ناديه للجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم خلال الفترة القادمة، تضم كلًا من: إسماعيل يوسف، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وأشرف زكي أمينًا الصندوق، بالإضافة إلى تواجد أمير مرتضى منصور، في منصب المشرف العام على الكرة.
وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه اللجنة سيكون دورها هو إدارة كل أمور الكرة، مع عمل خطة لمستقبل الفريق فيما يخص تعاقداته وكل الأمور المتعلقة.
وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن اللجنة الفنية لن يكون لها أي تدخل في عمل الجهاز الفني للفريق الأول، الذي يقوده الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو».
وعن تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا، علق: «لا أعلم ماذا فعل اللاعب ليتم تغريمه، وماهو اللفظ الذي صدر منه وتسبب في إهانة النادي الأهلي؟ هو أنت
وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن اللجنة الفنية لن يكون لها أي تدخل في عمل الجهاز الفني للفريق الأول، الذي يقوده الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو».
وعن تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا، علق: «لا أعلم ماذا فعل اللاعب ليتم تغريمه، وماهو اللفظ الذي صدر منه وتسبب في إهانة النادي الأهلي؟ هو أنت يا عدلي يا قيعي مش عايز تتوب، جمهور الأهلي جمهور عظيم، والعيال اللي أنت بعتتهم بالاتفاق مع ممدوح عيد يشجعوا بيراميدز كانوا قاعدين على شمالي، اسألهم مين اللي وقف لجمهور الزمالك لما كانوا بيشتموا صالح سليم».
وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، تغريم شيكابالا، بمبلغ وقدره 50 ألف جنيه، تُسدد في مده أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار لما بدر منه في احتفالجماهير الزمالك أثناء هتافها ضد جمهور النادي الأهلي.