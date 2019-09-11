مرتضى يفتح النار على عدلي القيعي بسبب عقوبة شيكابالا

تحرير:سعد الدين محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ ص

مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تشكيل ناديه للجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم خلال الفترة القادمة، تضم كلًا من: إسماعيل يوسف، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وأشرف زكي أمينًا الصندوق، بالإضافة إلى تواجد أمير مرتضى منصور، في منصب المشرف العام على الكرة. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه اللجنة سيكون دورها هو إدارة كل أمور الكرة، مع عمل خطة لمستقبل الفريق فيما يخص تعاقداته وكل الأمور المتعلقة.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن اللجنة الفنية لن يكون لها أي تدخل في عمل الجهاز الفني للفريق الأول، الذي يقوده الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو». وعن تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا، علق: «لا أعلم ماذا فعل اللاعب ليتم تغريمه، وماهو اللفظ الذي صدر منه وتسبب في إهانة النادي الأهلي؟ هو أنت