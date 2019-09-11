مرتضى: صلاح محسن مقلب شربته للأهلي ورفضت رمضان صبحي
تحرير:سعد الدين محمود١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ ص
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي هرم كبير في مصر، في كل الألعاب ببطولاته وتاريخه وجماهيره الكبيرة، لكن البعض يريد الوقيعة بين الناديين بتصرفات وتصريحات غير مسؤولة.
وشدد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحديث اليوم»: «إذا قررت اللجنة لمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا فلن نتعامل معها مستقبلا، فهل يأخذون التعليمات من محمود الخطيب رئيس الأهلي؟».
وتابع: «أين كان الانضباط عندما أظهرت الكاميرات اعتراض رمضان صبحي على الحكام بشكل غير لائق؟ وأؤكد مرة أخرى أنه جلس مع أمير مرتضى واتفق على الانتقال للزمالك لكنني رفضت الفكرة، ومش هدفع في لاعب المبلغ الكبير ده في إعارة سنة».
وواصل رئيس القلعة البيضاء حديثه: «رفضت أيضا ضم حسين الشحات
وتابع: «أين كان الانضباط عندما أظهرت الكاميرات اعتراض رمضان صبحي على الحكام بشكل غير لائق؟ وأؤكد مرة أخرى أنه جلس مع أمير مرتضى واتفق على الانتقال للزمالك لكنني رفضت الفكرة، ومش هدفع في لاعب المبلغ الكبير ده في إعارة سنة».
وواصل رئيس القلعة البيضاء حديثه: «رفضت أيضا ضم حسين الشحات في الزمالك للمبالغة في المقابل المادي، بعد المقلب اللي شربته للأهلي في صفقة صلاح محسن».
وأوضح: «صلاح محسن كان معروض على الأهلي مقابل 17 مليون جنيه فقط، وأرسلت حينها فاكس لنادي إنبي بعرض شراء اللاعب مقابل 42 مليون جنيه، وفي حالة بيعه بأقل من هذا المبلغ يعتبر ذلك اهدار للمال العام، وكان الأمر مجرد هزار، لكن الأهلي في النهاية شرب صلاح محسن بـ42 مليون جنيه ومش بيلعب».