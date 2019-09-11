رياضة

مرتضى: صلاح محسن مقلب شربته للأهلي ورفضت رمضان صبحي

تحرير:سعد الدين محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي هرم كبير في مصر، في كل الألعاب ببطولاته وتاريخه وجماهيره الكبيرة، لكن البعض يريد الوقيعة بين الناديين بتصرفات وتصريحات غير مسؤولة. وشدد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحديث اليوم»: «إذا قررت اللجنة لمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا فلن نتعامل معها مستقبلا، فهل يأخذون التعليمات من محمود الخطيب رئيس الأهلي؟».
وتابع: «أين كان الانضباط عندما أظهرت الكاميرات اعتراض رمضان صبحي على الحكام بشكل غير لائق؟ وأؤكد مرة أخرى أنه جلس مع أمير مرتضى واتفق على الانتقال للزمالك لكنني رفضت الفكرة، ومش هدفع في لاعب المبلغ الكبير ده في إعارة سنة». وواصل رئيس القلعة البيضاء حديثه: «رفضت أيضا ضم حسين الشحات
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى يفتح النار على عدلي القيعي بسبب عقوبة شيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تشكيل ناديه للجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم خلال الفترة القادمة، تضم كلًا من: إسماعيل يوسف، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وأشرف زكي أمينًا الصندوق، بالإضافة إلى تواجد أمير مرتضى منصور، في منصب المشرف العام على الكرة. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه اللجنة سيكون دورها هو إدارة كل أمور الكرة، مع عمل خطة لمستقبل الفريق فيما يخص تعاقداته وكل الأمور المتعلقة.
احمد-حسن-بيراميدز

عبد الفتاح لأحمد حسن: يجب أن تشكر برادلي ولا تنتقده

رد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب نادي لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، على تصريحات أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، بأنه وبوب برادلي مدرب الفراعنة السابق، كانا سببين فى عدم وصوله لعدد مباريات دولية أكثر. وقال زكي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «في بداية عمل جهاز برادلي، كانت أحمد حسن يحتاج لمباراة واحدة حتى يصل للرقم القياسي، وبالفعل دفعنا به وشارك في مباراة البرازيل».
تتويج -الزمالك‎ (17)

الجبلاية تعاقب الزمالك وشيكابالا بسبب الإساءة للأهلي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري برئاسة سيد حسن البنداري، رئيس محكمة الاستئناف، معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، وظهر شيكابالا خلال الفيديوهات يرقص احتفالًا مع الجمهور.
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الشوط -الأول‎ (6)

مهنئًا الزمالك بالكأس.. كهربا: مبروك لأخواتي الرجالة

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي الحالي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس مصر ، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، وتفاعل كهربا مع فوز الزمالك بنشر صورة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وهو يرتدي قميص مكتوب عليه اسم محمود جنش عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ، قائلًا: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة.. ألف مبروك".
اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
الزمالك-وبيراميدز (1)

1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يهدد سيد عبد الحفيظ بالضرب والخطف

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وأوضح مرتضى مهاجمًا سيد عبدالحفيظ عبر قناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا.. أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق».
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