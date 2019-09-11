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الدول الإفريقية بمجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ ص
مجلس الأمن - أرشيفية
مجلس الأمن - أرشيفية
طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي: جنوب إفريقيا، وساحل العاج، وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، خصوصًا مع اعتباره من بعض الدول بلدًا داعمًا للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.
وقال البيان إنه يتعين الآن الاقتداء بذلك «من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان»، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من «لائحة الدول الداعمة للإرهاب» في إشارة للولايات المتحدة.وفي إطار الأمم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005، ويترجم خصوصا من خلال حظر على الأسلحة
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منطقة-غور -الاردن

السعودية تدين تصعيد نتنياهو وتدعو إلى قمة إسلامية طارئة

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته - إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، مؤكدة أنها تعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا. وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أكدت الرياض أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». واعتبرت السعودية أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.
منطقة-غور -الاردن

أضرحة للصحابة وسلة خضار.. ماذا تعرف عن غور الأردن؟

في تصعيد ينسف محاولات السلام ويدفع منطقة الشرق الأوسط نحو العنف وتأجيج الصراع، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، بينما ذكر بالاسم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تقع على امتداد نهر الأردن. وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أوردت "روسيا اليوم"، عن نتنياهو تشديده على أن جيش الاحتلال، سيتواجد في كل "غور الأردن"، وأنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في الغور.
محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.
السودان (2)

اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: عهد جديد بالسودان بعد الإعلان الدستوري

تصدّر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "السودان.. عهد جديد بلمسات إنسانية"، أن اللحظات التاريخية بقاعة الصداقة في الخرطوم أعادت الفرحة والابتسامة للشعب السوداني من جديد بعد سنوات ثلاثين عجاف، قضاها في بؤس وحروب وتشرد، وها هي جموع الشعب السوداني خرجت أمس، لا للتظاهر والاحتجاج كما فعلت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بل للاحتفال والفرح.
السودان (4)

واشنطن: سنستمر في دعم الشعب السوداني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن توقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خطوة مهمة إلى الأمام. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تهنئ شعب السودان بتوقيعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس. وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة بداية لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، مشيدة بجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا للتوسط في هذه الاتفاقية التاريخية - وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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