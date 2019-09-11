الدول الإفريقية بمجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ ص

مجلس الأمن - أرشيفية

طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي: جنوب إفريقيا، وساحل العاج، وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، خصوصًا مع اعتباره من بعض الدول بلدًا داعمًا للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.

وقال البيان إنه يتعين الآن الاقتداء بذلك «من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان»، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من «لائحة الدول الداعمة للإرهاب» في إشارة للولايات المتحدة.وفي إطار الأمم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005، ويترجم خصوصا من خلال حظر على الأسلحة