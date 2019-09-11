جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لـ«حماس» في غزة

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ ص

قصف غزة - أرشيفية

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية عدة في قطاع غزة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها بأن غارات الاحتلال طالت مواقع في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وفي دير البلح، وسط القطاع، وأرضًا زراعية في خان يونس، جنوبي القطاع. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الجمعة الماضي، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا لحماس شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، وقامت طائرة بدون طيار بقصف نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس قرب بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات على شمال قطاع غزة كانت ردًا على الصواريخ التي أطلقت