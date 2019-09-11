بـ36 ألف كيلو قنابل.. قصف جزيرة موبوءة بداعش (فيديو)

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص

قصف الجزيرة الموبوءة بداعش

ألقت مقاتلات أمريكية أكثر 80 ألف رطل، أو ما يعادل 36 ألف كيلوجرام من القنابل الموجهة بأشعة الليزر على «جزيرة موبوءة» بمسلحين لتنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق، وفقا لما أعلنته التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبحسب قناة «الحرة»، قال التحالف إن جزيرة كنعوص، التي تقع على نهر دجلة، جنوبي مدينة الموصل العراقية، محطة انتقال مهمة لمسلحين داعش الإرهابي في الدخول والخروج من وإلى سوريا. ?وقال ميجور جنرال إيريك هيل، قائد المهمات الخاصة في القوات المشتركة: «نحن نحرم داعش من إمكانية الاختباء في جزيرة كنعوص».

وأضاف: «نوفر الظروف للقوات الحليفة لتستمر في جلب الاستقرار إلى المنطقة».وفي تقديمه لمقطع فيديو يوثق الغارات الجوية على الجزيرة، قال هيل في تغريدة له على موفع «تويتر»: «هكذا يبدو الأمر عندما تسقط مقاتلات F15 وF35 أكثر من 36 ألف كيلوجرام على جزيرة موبوءة بداعش».VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT