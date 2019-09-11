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بـ36 ألف كيلو قنابل.. قصف جزيرة موبوءة بداعش (فيديو)

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
قصف الجزيرة الموبوءة بداعش
قصف الجزيرة الموبوءة بداعش
ألقت مقاتلات أمريكية أكثر 80 ألف رطل، أو ما يعادل 36 ألف كيلوجرام من القنابل الموجهة بأشعة الليزر على «جزيرة موبوءة» بمسلحين لتنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق، وفقا لما أعلنته التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبحسب قناة «الحرة»، قال التحالف إن جزيرة كنعوص، التي تقع على نهر دجلة، جنوبي مدينة الموصل العراقية، محطة انتقال مهمة لمسلحين داعش الإرهابي في الدخول والخروج من وإلى سوريا. ?وقال ميجور جنرال إيريك هيل، قائد المهمات الخاصة في القوات المشتركة: «نحن نحرم داعش من إمكانية الاختباء في جزيرة كنعوص».
وأضاف: «نوفر الظروف للقوات الحليفة لتستمر في جلب الاستقرار إلى المنطقة».وفي تقديمه لمقطع فيديو يوثق الغارات الجوية على الجزيرة، قال هيل في تغريدة له على موفع «تويتر»: «هكذا يبدو الأمر عندما تسقط مقاتلات F15 وF35 أكثر من 36 ألف كيلوجرام على جزيرة موبوءة بداعش».VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT
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جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لـ«حماس» في غزة

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية عدة في قطاع غزة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها بأن غارات الاحتلال طالت مواقع في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وفي دير البلح، وسط القطاع، وأرضًا زراعية في خان يونس، جنوبي القطاع. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الجمعة الماضي، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
مجلس الأمن

الدول الإفريقية بمجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي: جنوب إفريقيا، وساحل العاج، وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، خصوصًا مع اعتباره من بعض الدول بلدًا داعمًا للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.
منطقة-غور -الاردن

السعودية تدين تصعيد نتنياهو وتدعو إلى قمة إسلامية طارئة

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته - إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، مؤكدة أنها تعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا. وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أكدت الرياض أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». واعتبرت السعودية أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.
منطقة-غور -الاردن

أضرحة للصحابة وسلة خضار.. ماذا تعرف عن غور الأردن؟

في تصعيد ينسف محاولات السلام ويدفع منطقة الشرق الأوسط نحو العنف وتأجيج الصراع، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، بينما ذكر بالاسم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تقع على امتداد نهر الأردن. وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أوردت "روسيا اليوم"، عن نتنياهو تشديده على أن جيش الاحتلال، سيتواجد في كل "غور الأردن"، وأنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في الغور.
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الجيش العراقي

العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
اقتصاد (2)

بلومبرج: أمريكا «مدمنة» قروض وستنهار إذا توقفت

يجرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دومًا على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا ما توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه لتلقي الديون واتجاهه باستمرار نحو الاقتراض واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات، لظهرت صورة مختلفة تمامًا، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية في تقرير حديث. ووفقا لبيانات جمعتها الوكالة الأمريكية، فإن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض.
زوجات-مقاتلي-داعش

معسكر الهول.. كيف أصبح مخيم للاجئين أمل داعش للعودة؟

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دومًا عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في أوكاره بسوريا والعراق، فإنه لا تزال هناك تهديدات مختلفة حول إمكانية استعادة داعش لتوازنها من جديد عبر مخيمات اللاجئين في الأراضي السورية. ويعد مخيم الهول أحد أكثر المعسكرات التي تخشى الولايات المتحدة من تحولها إلى وكر جديد يمكن لداعش من خلاله استعادة نشاطه الإرهابي في الأراضي السورية والعراقية، خاصة أنه يضم العناصر الفارة من التنظيم، الأمر الذي يمكن استغلاله من أجل إعادة بناء قاعدتها الأيديولوجية في عقولهم.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

المفتي: «داعش» أفسد في الأرض فطوبى لمن قتلهم (فيديو)

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب جميع المنكرات. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «ما فعله داعش إفساد فى الأرض ما بعده إفساد، وينبغى أن يواجه مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم، ولعل مصر عندما حذرت من الفكر الإرهابى كانت محقة كل الحق، وعندما دعت دول العالم إلى التكاتف والتناصر لاجتثاث هذه الخلايا السرطانية التى نبتت فى جسد هذا العالم كانت محقة، ولعل العالم الآن يدرك الحقيقة ويدرك قيمة ما قالته مصر وما كانت تدعو إليه».
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