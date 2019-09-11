جثمان عالم النووي أبو بكر عبد المنعم يصل القاهرة

تحرير:محمد عودة ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ ص

العالم المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، فجر الأربعاء، جثمان عالم النووي الراحل الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، قادما من المغرب، على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية الرحلة رقم AT272. ومن المقرر أن إنهاء إجراءات وصوله، قبل تسليمه إلى ذويه لبدء مراسم الجنازة ودفنه فى كفر شكر بمحافظة القليوبية. وكانت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، قد أمرت، يوم الجمعة الماضي، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

جاء ذلك بعدما لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية، والذي كان يستضيف مؤتمر عربي حول الطاقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. كما فتحت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، تحقيقا حول ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان. وبحسب ما نشرته صحف مغربية، فإن