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جثمان عالم النووي أبو بكر عبد المنعم يصل القاهرة

تحرير:محمد عودة ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ ص
العالم المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان
العالم المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان
وصل إلى مطار القاهرة الدولى، فجر الأربعاء، جثمان عالم النووي الراحل الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، قادما من المغرب، على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية الرحلة رقم AT272. ومن المقرر أن إنهاء إجراءات وصوله، قبل تسليمه إلى ذويه لبدء مراسم الجنازة ودفنه فى كفر شكر بمحافظة القليوبية. وكانت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، قد أمرت، يوم الجمعة الماضي، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.
جاء ذلك بعدما لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية، والذي كان يستضيف مؤتمر عربي حول الطاقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. كما فتحت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، تحقيقا حول ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان. وبحسب ما نشرته صحف مغربية، فإن
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سامح-شكرى (3)

شكري: شرط أساسي يحسم عودة سوريا للجامعة العربية

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة، وأن هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية، بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي، مشيرا في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع، إلى أن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع، مؤكدا أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

بقرار جمهوري.. السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر سنة 2019، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.. وتنص المادة 276 من الدستورعلى أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
رئيس الجامعة الامريكية

الجامعة الأمريكية: تدريب 30 موظفا حكوميا لإدارة العاصمة الجديدة

قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط المصرية لتدريب الكوادر الحكومية التي ستشكل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف خلال الدائرة المستديرة التي عقدها مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: قرن جديد - الأولويات والتحديات"، أن هناك 30 من الكوادر الحكومية المصرية سيدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك للدراسة بالجامعة البريطانية، لإعدادهم كمديرين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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طقس-حار-مياه

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
البنك-المركزى

الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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