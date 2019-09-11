رياضة

الأهلي يطير إلى غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
بعثة الأهلي - أرشيفية
بعثة الأهلي - أرشيفية
غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بعثة الأهلي في السفر إلى غينيا لترتيب الأمور الخاصة بالرحلة، سواء في ما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة المرتقبة مباشرة.
وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحًا، وقد بدأت بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين "ترانزيت" في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى. وجهز
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بيرو تنهي سلسلة اللا هزيمة للبرازيل وديا

تغلبت بيرو على البرازيل وديا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب لوس أنجلوس التذكاري بالولايات المتحدة، وذلك بفضل الهدف المتأخر الذي سجله لويس أبرام من رأسية متقنة بعد ركلة حرة أتت قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، لتنهي بيرو سلسلة من 17 مباراة بدون خسارة لأبطال كوبا أمريكا، والتي بدأت منذ خسارة البرازيل في ربع نهائي مونديال روسيا، عام 2018، على يد بلجيكا، كما انتقمت بيرو لخسارتها أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا هذا الصيف.
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اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
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راموس يدعم فان ديك في صراع الكرة الذهبية

أكد مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، أحقية مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي "فيرجيل فان ديك" بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. قال راموس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا فاز فان ديك بالكرة الذهبية، فسيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة، أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنه لن يقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، فقد بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".
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عبد الحفيظ يجهز تقريرًا شاملًا لعرضه على فايلر

يجهز سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تقريرًا شاملًا لعرضه على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كل التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة، وكان سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.
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الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.
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«رحيل أزارو ورسالة للجنايني».. عبد الحفيظ يتحدث

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مهاجمه المغربي وليد أزارو، بعدما تعرض أخيرا لهجوم لاذع من جانب جماهير الفريق، وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحات لقناة المارد الأحمر، إن الدولي المغربي صاحب الـ24 عامًا، مستمر ولا توجد نية لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن نادي القرن الإفريقي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن الأهلي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا".
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كانو سبورت يضرب موعدًا مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ضرب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق الغيني بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما، ليصعد بعد فوزه بنتيجة 3- 2 في مجموع المباراتين. وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.
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