الأهلي يطير إلى غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

بعثة الأهلي - أرشيفية

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بعثة الأهلي في السفر إلى غينيا لترتيب الأمور الخاصة بالرحلة، سواء في ما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة المرتقبة مباشرة.

وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحًا، وقد بدأت بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين "ترانزيت" في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى. وجهز

وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحًا، وقد بدأت بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين "ترانزيت" في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.



وجهز سيد عبد الحفيظ تقريرًا شاملًا لعرضه على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كل التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة.



وعقد عبد الحفيظ جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لإطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتى موعد المباراة.